صلاح وماني يرفضان الراحة من أجل لقب الهداف

ليفربول على أعتاب حسم لقب الدوري الإنجليزي، لكن ماذا بعد؟

يؤمن داني ميرفي لاعب ليفربول السابق، أن نجوم الريدز لن يقبلوا بالحصول على راحة بعد حسم لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ليفربول أصبح على بعد خطوات قليلة جداً من حسم لقب الدوري، بعد الفوز على كريستال بالاس برباعية نظيفة مساء أمس الأربعاء، وسط تألق كبير من المصري محمد صلاح.

هزيمة مانشستر سيتي من تشيلسي اليوم، تحسم لقب البطولة لصالح الريدز، ليعتلي الفريق منصة التتويج للمرة الأولى منذ 30 سنة، ولكن ماذا بعد ضمان البطولة؟

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قال ميرفي عن رأيه:"لا أعتقد أن يورجن كلوب سيقوم بإراحة كل نجوم الفريق، خاصة وأن الفريق خرج من دوري أبطال أوروبا".

وأضاف:"أعتقد أن محمد صلاح وساديو ماني، سيطرقان أبواب كلوب بشكل مستمر للمشاركة، من أجل المنافسة على لقب هداف البطولة".

وتابع:"أرنولد كذلك ينافس على رقم الأكثر صناعة للأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، لذلك أؤمن برغبتهم القوية في الظهور من جديد".

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يذكر أن صلاح يحتل المركز الثاني بجدول الهدافين بالدوري الإنجليزي بعدما نجح في التسجيل 17 مرة، بفارق هدفين عن جيمي فاردي صاحب الصدارة، مقابل 15 لساديو ماني صاحب المركز السادس.