صلاح وفان دايك يكشفان موقفهما من المشاركة بنهائي دوري الأبطال

كشف الثنائي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، عن طبيعة إصاباتهما وموقفهما من المشاركة مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.

صلاح أصيب بعد أول نصف ساعة فقط من مواجهة الريدز مع تشيلسي، أمس، السبت، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والذي انتهى بفوز فريقه بركلات الترجيح.

وأما بالنسبة لفان دايك فقد خرج في الدقيقة 91 ونزل بدلًا منه جويل ماتيب، لتنتشر الشكوك بين جماهير ليفربول قبل النهائي المقرر له 28 مايو الجاري.

ماذا قال صلاح ودايك عن إصاباتهما؟

نشر موقع "ليفربول إيكو" تصريحات قالها صلاح عندما سئل عن موقفه من اللعب بنهائي الأبطال، وقال الدولي المصري:"بكل تأكيد سأشارك في المباراة، كل شيء على ما يرام".

وأما بالنسبة لفان دايك فقد قال:"أتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام، سنتحقق من الأمر، شعرت بوخز خلف ركبتي في الشوط الأول عندما ركضت وسنرى ما ستسفر عنه الفحوصات".

وأضاف:"لعبت بشكل طبيعي بعد شعوري بالوخز، ولكن في النهاية لا يمكنني المخاطرة بالفريق، ويجب أن أثق بجويل، أتمنى ألا تكون إصابة خطيرة".

كيف تحدث كلوب عن موقف الثنائي؟

المدرب الألماني قال بعد الفوز بكأس الاتحاد:"تحدثت إلى كل منهما بعد المباراة وكلاهما بخير، ولكن المباراة القادمة ستكون الثلاثاء وهذا وقت مبكر جدًا، أعتقد أن كلاهما على ما يرام، لدينا تدريب صباح الأحد، وسأكون مندهشًا لو كانا بخير بهذه السرعة لكني لن أمانع ذلك".

وأوضح:"كان علينا تغيير صلاح مبكرًا وهذا لم يكن جيدًا، القرار كان احترازيًا لأن صلاح أخبرني أنه يشعر بشي ما ولكن يمكنه الاستمرار، قلت له لا لا وأصريت على إخراجه لأن الأمور نادرًا ما تتحسن خلال المباراة".

وأما عن فان دايك:"فيرجيل كان يقف معي وقال لي إنه يشعر بشيء غير جيد هو الآخر، لذلك اتخذنا قرارًا معًا بأنه سيبقى ولكن كان واضحًا أنه لا يستطيع الاستمرار بعد الدقيقة 90".

اقرأ أيضًا ..