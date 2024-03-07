تصريحات مثيرة من أحد أبرز المسؤولين في الدوري السعودي

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أكد كارلو نهرا المدير التنفيذي للعمليات في رابطة الدوري السعودي رغبتهم في التعاقد مع محمد صلاح وغيره من النجوم خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

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المسؤول البارز قال عن التعاقد مع صلاح في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط على هامش تواجده في قمة "Bloomberg Power Players" التي أقيمت في جدة اليوم "خطة استقطاب النجوم جزء أساسي في استراتيجية رابطة الدوري، الأمر ليس دومًا تحت سيطرتنا بالطبع، لكننا نتابع أي لاعب متاح في السوق وفريق العمل المختص بهذا الشأن يدخل المفاوضات ويبدأ الحديث معه".

نهرا فجر مفاجأة كبيرة تخص الدعم المالي الحكومي لأندية دوري روشن، إذ شدد على أن هدفه النهائي هو التخلي عن هذا الدعم وتمويل الصفقات من دخل الأندية.

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إذ قال "هدفنا أن يكون دوري روشن السعودي متميزًا وترفيهيًا لجميع العالم، ونحن قادرين على أن نتقدم خطوات في تلك المسيرة بفضل الدعم الموجود، لكننا نريد أن نتحسن تجاريًا وأن نستطيع تمويل أنفسنا ولا نواصل الاعتماد على الدعم الحكومي. هذا يكون بوجود برنامج تجاري فعال ينضج مع الوقت، لكن ذلك الأمر يتطلب الصبر لأنه يحتاج وقتًا طويلًا، استقطاب اللاعبين الكبار عامل فعال في هذا الأمر لأنه يجلب المشاهدين والمتابعين وهو ما يُساهم في جلب الرعاة والمعلنين".

نهرا أكد كذلك أنهم لا يريدون استنساخ أوروبا جديدة في السعودية، بقوله "نحن نتعلم من أوروبا لأنهم يمتلكون كرة قدم متطورة، لكن الأكيد أننا لا نريد تقليدهم أو أن نُصبح أوروبا أخرى هنا، بل تقديم منتج كروي مميز ومستقر".

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