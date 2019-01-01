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الدوري الإنجليزي الممتاز

صلاح: نعيش لحظات صعبة وعلينا التماسك حتى النهاية

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(C)Getty Images
نجم الريدز يعلق على انتصار فريقه الثمين ضد كريستال بالاس في البريميرليج

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد محمد صلاح الجناح المصري المحترف بصفوف ليفربول، أنه توقع مباراة قمة في الصعوبة أمام ضيفه كريستال بالاس بالجولة 23 من البريميرليج.

كريستال باغت أصحاب الأرض بهدف لأندروس تاوسيند، قبل أن يسجل صلاح وربرتو فيرمينو هدفين للريدز.

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جيمس تومكينز أعاد الضيوف للصورة بهدف ثانٍ، ولكن صلاح عاد للتسجيل مرة أخرى قبل أن يضيف ساديو ماني الرابع، لينتهي اللقاء 4/3 لأصحاب الأرض.

صلاح قال بعد المباراة:"بكل أمانة توقعنا مباراة صعبة جداً، لعبوا بشكل جيد ومتماسك من الناحية الدفاعية".

وأضاف:"أهم شيء أننا فزنا في النهاية، من الصعب تلقي 3 أهداف ولكن علينا تقبل الأمر الآن".

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وتابع:"علينا التحلي بالقوة العقلية، لأننا نمر بأوقات صعبة الآن وعلينا التماسك، اليوم لعبنا واستحقينا الفوز".

جدير بالذكر أن الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 60 نقطة، ليستمر على صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه.

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