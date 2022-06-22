رسالة وداعية من صلاح يرد عليها ماني بطريقة رائعة

بعد الإعلان الرسمي عن رحيل ساديو ماني من فريق ليفربول الإنجليزي، تلقى النجم السنغالي العديد من الرسائل الدرامية من مشجعي الريدز.

حيث كان ساديو من ضمن أبرز الأسماء التي ساهمت في كتابة تاريخ الفريق الأحمر الحديث، مع مدربه الألماني يورجن كلوب.

وبعد رحلة كبيرة استمرت لسنوات في ليفربول، غادر ماني، ليقوم زميله المصري محمد صلاح، بإرسال رسالة وداعية إلى السنغالي بعد رحيله الرسمي لبايرن ميونخ.

ماذا قال صلاح؟

نشر صلاح بعض الصور الخاصة له مع زميله ساديو ماني من بعض اللقاءات لهم في ليفربول، فمنهم بعض الصور للاحتفال بالأهداف، ومنهم صورة التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي.

It’s been quite a ride! Thank you for all the good times and I wish you all the best in your new adventure! You will be missed by all of us. pic.twitter.com/zndPry1mfg — Mohamed Salah (@MoSalah) June 22, 2022

فيما كتب المصري: "لقد كانت رحلة رائعة! شكراً لك على كل الأوقات السعيدة وأتمنى لك كل التوفيق في مغامرتك الجديدة! سنفتقدك جميعًا".

فيما رد السنغالي: "استمر في فعل الأشياء الخاصة بك!! يا أخي أنت الأفضل".

وكان ماني قد شارك صلاح في ليفربول لمدة 5 سنوات من أصل 6 قضاها في الريدز، وحقق معه بطولة الدوري المحلي ولقب أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

واختتم تلك البطولات هذا الموسم، بعد الحصول على كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية.

جدير بالذكر أن يورجن كلوب كان قد ودع ماني أيضًا اليوم، حيث أدلى ببعض التصريحات الدرامية التي وصف فيها شعوره الخاص تجاه مغادرة السنغالي.

اقرأ أيضًا..

بين صلاح وماني.. من قص شريط نهاية ثلاثي ليفربول التاريخي؟

برشلونة تفوق على ريال مدريد .. أكثر الأندية استفادة من بيع اللاعبين في أوروبا

متهم بالاعتداء الجنسي ونجم درجة ثانية .. الجيل الذهبي لموناكو