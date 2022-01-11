صلاح : مطالبي ليست مجنونة والكرة في ملعب ليفربول !

يعتقد النجم المصري محمد صلاح، أن مطالبه المالية ليست مجنونة، من أجل تجديد عقده مع ليفربول لفترة طويلة.

وينتهي عقد صلاح مع الريدز في يونيو 2023، دون التوصل إلى أي اتفاق للتوقيع على عقد جديد حتى الآن.

وأكد صاحب الـ29 سنة على رغبته في البقاء مع ليفربول، نافيًا أي مماطلة أو المبالغة في طلباته للاستمرار في أنفيلد.

وقال صلاح في تصريحات لمجلة "GQ":"أريد أن أبقى لكن هذا ليس في يدي، الأمر في أيديهم".

وأضاف:"إنهم يعرفون ما أريد، أنا لا أطلب أشياء مجنونة، القصة هي أن تطلب شيئًا ويظهرون لك أنهم يستطيعون منحك شيئًا لأنهم يقدرون ما فعلته للنادي".

وتابع:"هذه سنتي الخامسة هنا، أنا أعرف النادي جيدًا، وأحب المشجعين وهم يحبونني، لكن الإدارة تعرف ما أريد والأمر يعود لهم".

وعن رغبته في الفوز بالكرة الذهبية:"أريد أن أصبح أفضل لاعب في العالم".

يذكر أن الدولي المصري المشارك حاليًا مع بلاده في كأس أفريقيا، سجل 23 هدفًا وصنع 9 في 26 مباراة مع ليفربول هذا الموسم.

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