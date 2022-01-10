صلاح: مصر ليست مرشحة للفوز بكأس أمم إفريقيا، لكني أريد اللقب

اعترف محمد صلاح نجم منتخب مصر أن بلاده ليست مرشحة للفوز بكأس أمم إفريقيا 2021 التي انطلقت يوم أمس في الكاميرون، لكنه شدد في نفس الوقت على أنه وزملاءه سيبذلون قصارى جهدهم للفوز باللقب.

مصر تستعد لمواجهة نيجيريا في افتتاح مشوار المنتخبين في البطولة القارية، وقد تحدث صلاح خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء مبديًا رغبته الشديدة في الفوز بلقب ما مع منتخب بلاده.

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إذ قال حسبما نقل الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم على فيسبوك "لسنا المرشح الأوفر حظًا للفوز بكأس الأمم الإفريقية ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لنعود بها إلى مصر".

تابع " لم أفز ببطولة كبرى مع بلادي، وأود فعل ذلك، وأتمنى أن تكون هذه البطولة هي كأس أمم إفريقيا، عقلي الآن مع المنتخب المصري ولا أفكر فى أي شئ آخر والجميع هناك يدعمني و يطالبني بتحقيق البطولة، ألعب مع المنتخب منذ 11 عامًا وعاصرت مجموعة مختلفة من اللاعبين وتأهلنا لأمم إفريقيا 3 مرات ولم ننجح في الفوز باللقب، سنحاول جاهدين أن ننجح تلك المرة".

أتم "المدرب يؤدي جيدًا معنا، وصلنا للمباراة الأخيرة في تصفيات كأس العالم، الضغط كبير من الجمهور المصري للفوز بكأس الأمم لأننا الأفضل في القارة من حيث تحقيق اللقب".

يُشار إلى أن منتخب الفراعنة يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس أمم إفريقيا، برصيد 7 ألقاب، وكان قد تُوج باللقب 3 مرات متتالية آخرها عام 2010، وقد وصل نهائي 2017 لكنه خسر أمام الكاميرون.