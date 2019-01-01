صلاح محسن يعود - 20 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة النجوم

الشياطين الحمر في رحلة الحفاظ على لقب الدوري بعدما تخطوا غريمهم التقليدي الزمالك

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني للأهلي المصري، قائمة فريقه، استعدادًا لمواجهة النجوم، المقرر إقامتها غدًا الأحد.

المباراة من المقرر أن تقام في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الـ29 من الدوري المصري.

وشهدت القائمة انضمام صلاح محسن؛ مهاجم الفريق، والذي غاب عن المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش.

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الأوروجوياني ضم 20 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي.

الدفاع: محمد هاني - أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي - هشام محمد - وليد سليمان - صالح جمعة - عمرو السولية - رمضان صبحي - حسين الشحات – جيرالدو.

الهجوم: جونيور أجايي - وليد أزارو - صلاح محسن.

يذكر أن المارد الأحمر يقتسم الصدارة مع بيراميدز برصيد 64 نقطة، وإن كان الأخير يتفوق في المواجهات المباشرة بجانب خوضه مباراتين أكثر، بينما يحل النجوم في المركز الأخير بـ25 نقطة.