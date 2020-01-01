جوارديولا: جائزة لاعب العام؟ لا تذهب لأحد خارج ليفربول

جوردان هندرسون حصل بالفعل على جائزة الأفضل من رابطة الكتاب الرياضيين، ماذا عن رابطة النقاد؟

أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أنه لا يتوقع حصول لاعبه كيفن دي بروينه على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

منافسة شرسة تجمع النجم البلجيكي مع العديد من اللاعبين بالبطولة، أبرزهم ساديو ماني وفيرجيل فان دايك، وجوردان هندرسون الذي حصل على جائزة الأفضل من رابطة الكُتاب الرياضيين الإنجليزية.

اللقب يتم منحه من خلال 3 جهات أخرى، وهي رابطة النقاد الرياضيين، تصويت الجماهير وكذلك اللجنة المنظمة للدوري الإنجليزي.

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وقال جوارديولا عن توقعه لجائزة رابطة النقاد:"لا أتوقع فوز دي بروينه، الجائزة ستذهب إلى أحد اللاعبين في ليفربول".

وأضاف:"عندما فزنا بالدوري الإنجليزي مرتين، الجائزة ذهبت لهم، لذلك من المنطقي حصولهم عليها هذه المرة بعد فوزهم باللقب".

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يذكر أن محمد صلاح حصل على جائزة الأفضل من رابطة النقاد في موسم 2017/2018 الذي فاز خلاله سيتي بالدوري الإنجليزي، بينما انتزع زميله في ليفربول فيرجيل فان دايك جائزة الموسم الماضي رغم فوز سيتي أيضاً بالبطولة.