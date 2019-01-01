صلاح: ليفربول كان محظوظًا والأداء سيتحسن في النهائي

هكذا تحدث الفرعون بعد تخطي مونتيري

تنفس نجم ليفربول محمد صلاح الصعداء بترشح فريقه لنهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز الصعب الذي تحقق على حساب مونتيري بنتيجة 2-1 في مباراة الدور نصف النهائي.

وظلت المباراة معلقة على نتيجة التعادل بهدف للكل، إلى أن ساهم صلاح في هدف الفوز الذي سجله روبرتو فيرمينو في آخر لحظات الوقت الأصلي للمباراة.

وقال هداف البريميرلج آخر عامين لقناة "الكأس" القطرية "لأنها مباراة فاصلة على الصعود، فكل المنافسين يقاتلون أمامك، أعتقد أنهم (مونتيري) لعبوا بشكل جيد اليوم، ونحن حالفنا الحظ في نهاية المباراة".

وأضاف "مبروك لليفربول ومؤكد الأداء سيتحسن في المباراة النهائية".

وسُئل "هل كان الفريق المكسيكي يلعب بخشونة؟ بكل تأكيد، لعبوا بقوة مفرطة ونحن كنا نخشى على أقدامنا".

وختم "بوجه عام.. لعبنا مباراة جيدة وحاولنا بقدر المستطاع الحصول على هدفنا من المباراة .. وفي النهاية حققنا الفوز، ونتمنى الفوز في النهائي لأنه الشيء الأهم بالنسبة لنا".