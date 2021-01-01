"صلاح ليس هدافًا بالفطرة، ويتوتر أمام المرمى"

مايكل أوين نجم ليفربول السابق يتحدث عن محمد صلاح وساديو ماني وقدرتهما التهديفية أمام المرمى.

أكد مايكل أوين نجم فريق ليفربول الإنجليزي أن النجم المصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني لا يمكن الاعتماد عليهم تهديفيًا في صفوف الريدز.

جاء هذا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" على لسانه، وأكد خلالها أن الثنائي يعانيان بشكل واضح أمام المرمى في الأسابيع الأخيرة.

وقال أوين: "تلك هي المشكلة، ساديو ماني لاعب مذهل، ويسجل الكثير من الأهداف، ومحمد صلاح لا يصدق، ويسجل الكثير منها أيضًا".

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وأضاف: "لكنهما ليسا لا يسجلا الأهداف بالفطرة، وكلاهما لا يمكن الاعتماد عليه في ذلك الجانب بسبب ما أظهروه مؤخرًا من مستويات".

وأكمل: "كلاهما يسجلان الأهداف بصفة مستمرة، ذلك صحيح لكن بسبب صناعة ليفربول للكثير من الفرص، وذلك يعني المزيد من الأهداف".

وأردف: "لا يمكننا أن نستمر في القول أنهما لا يملكان الكثير من الحظ، فكلاهما يعاني من العصبية والتوتر أمام المرمى، صحيح أن صلاح سجل 29 هدفًا لكن الجميع عليه أن يساهم".

جدير بالذكر أن صلاح يملك 20 هدفًا مع ليفربول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي البطولة.