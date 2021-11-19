“صلاح ليس أهم لاعب في ليفربول"

رغم الإشارة الدائمة للثنائي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك كأهم لاعبي ليفربول، إلا أن نجم مانشستر يونايتد السابق، ديون دوبلين، سمّى آخر كأكثر اللاعبين قيمة في كتيبة يورجن كلوب.

هذا اللاعب هو النجم روبيرتو فيرمينو، الذي اعتبره دوبلين أنه يقوم بأدوار لا يمكن لأي لاعب آخر القيام بها.

وخلال حديث صحفي، قال لاعب مانشستر يونايتد السابق "كلاعبي كرة قدم، نحن نحبه للغاية، إنه ذكي جدًا".

كما أضاف "إنه اللاعب الوحيد في ليفربول الذي يقوم بأشياء لا يمكن لأي شخص آخر القيام بها".

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وأتم دوبلين الإشادة بقوله "انظر إلى تحركاته وتمريراته، إنه يشبه تمامًا اللاعبين البرازيليين، كما أنه يركض بصورة مذهلة".

فيرمينو بعد التعرض إلى انتقادات حادة في الموسم الماضي لتراجع الأداء رد بقوة هذا الموسم، فأحرز أربعة أهداف وصنع آخر في الدوري الإنجليزي إلى الآن.

هذا إلى جانب أنه سجل هدفين بقميص الريدز في دوري أبطال أوروبا بمجموعتهم النارية التي ضمت أتلتيكو مدريد وميلان وبورتو.

التحدي المقبل لفيرمينو مع ليفربول يبدو صعبًا، عندما يلتقي زملاء محمد صلاح مع آرسنال يوم السبت في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.