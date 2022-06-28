"صلاح لن يتهاون وسيتألق حتى نهاية عقده مع ليفربول"

الدولي المصري قد يرحل بالمجان

يعتقد نويل ويلان لاعب ليدز يونايتد السابق، أن محمد صلاح نجم ليفربول سيظل ملتزمًا مع فريقه الموسم المقبل رغم الشكوك حول رحيله.

ويدخل صلاح في العام الأخيرة من عقده مع الريدز، دون التوقيع على عقد جديد حتى الآن، وسط مخاوف من مغادرته للفريق.

وقالت بعض التقارير إن صاحب الـ30 سنة لا يمانع الاستمرار حتى نهاية الموسم القادم والرحيل بالمجان في صفقة انتقال حر.

وقال ويلان في تصريحات لموقع "فوتبول إنسايدر":"أعتقد أنه سيقوم بوظيفته لو استمر بالنادي ببداية الموسم، ربما ينتظر حتى نهاية السوق وبعدها يواصل مع الفريق ويلعب بصورة طبيعية".

وأضاف:"ليفربول لن يعاني في قاع الجدول وسيكونون في أفضل شكل ممكن، وأتوقع لهم المزيد من النجاح بالنظر للتعاقدات التي قاموا بها خلال هذا العام".

وتابع:"صلاح سيظل محترفًا ولا شك في ذلك، ولا أعتقد أنه من نوعية اللاعبين الذين يتهاونون ويلعبون باستهتار، لذلك أتوقع أن يلعب بجد وسيستمتع بالموسم القادم".

جدير بالذكر أن ليفربول الذي تخلى مؤخرًا عن نجمه السنغالي ساديو ماني إلى بايرن ميونخ هذا الصيف، نجح الموسم الماضي في الفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي، بينما خسر الدوري الإنجليزي بالجولة الأخيرة ونهائي دوري أبطال أوروبا.

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