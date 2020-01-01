صلاح: لن نفوز بالدوري الإنجليزي إلا بتلك الطريقة

المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول يؤكد على سعادته بالفوز أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

أعرب النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه اليوم أمام نظيره مانشستر يونايتد ضمن لقاءات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي وهي المواجهة التي أقيمت على ملعب أنفيلد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها صلاح وأكد خلالها أن الفوز بالدوري الإنجليزي لن يكون سهلًا ويجب العمل من أجله بشكل قوي ومستمر.

وقال صلاح: "أنا سعيد للغاية من أجل الفريق والجميع هنا سيستمع بتلك اللحظة، لكن علينا أن نركز على كل مباراة نخوضها فهذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق الفوز بالدوري الإنجليزي".

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وأضاف زميله هندرسون: "الفوز اليوم مميز للغاية بالنسبة لنا، نحن نستمتع بكرة القدم التي نلعبها لكن علينا أن نبقى جوعى وأن نسعى لتحقيق المزيد".

وكان محمد صلاح قد سجل اليوم الهدف الأول له في كل مواجهاته ضد مانشستر يونايتد بالدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء ومن هجمة مرتدة.

وانتهت مواجهة اليوم بفوز فريق ليفربول بهدفين نظيفين ليستمر الريدز في سلسلة الانتصارات التي انطلقت من بعد التعادل في مباراة الدور الأول ضد مانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن ليفربول حاليًا يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة ولهم مباراة مؤجلة ضد وست هام يونايتد بسبب مشاركتهم في كأس العالم للأندية.