صلاح لا ينوي قبول عرض التجديد الحالي .. الكرة في ملعب ليفربول!

كشفت تقارير صحفية أن النجم المصري محمد صلاح يرفض بشكل قاطع فكرة قبول العرض الحالي المقدم له من ليفربول لتجديد عقده.

جاء هذا بحسب ما ذكر صحفي الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو والمقرب من وكيل صلاح رامي عباس، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

رومانو كتب: "محمد صلاح ووكيله ليس لديهما أي نية لقبول العرض الحالي للعقد الجديد المقدم من ليفربول".

وأضاف: "المفاوضات بين صلاح ووكيله من جهة وليفربول من الجهة الأخرى انهارت منذ ديسمبر الماضي ولا يوجد جديد".

وأنهى كلماته مؤكدًا وجود نية للتجديد: "أولوية صلاح هي البقاء مع ليفربول، لكن ليس بالشروط الحالية، لنرى ما هي الخطوة المقبلة من ليفربول".

ما الذي قاله يورجن كلوب عن عقد صلاح الجديد؟

قال كلوب: "يتوقع صلاح من النادي إظهار الطموح ولا يمكننا فعل أكثر من ذلك، القرار يعود له في الوقت الحالي وكل شيء على ما يرام من وجهة نظري".

وأضاف:"لم يحدث أي شيء حتى الآن سواء بالتوقيع أو الرفض، علينا فقط الانتظار ولا داعي للاندفاع".

كيف كان رد وكيل صلاح؟

رد وكيل محمد صلاح رامي عباس بطريقته المعهودة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر".

وكعادة عباس كان رده غامضًا ولا يحمل أي صيغة مباشرة ضد يورجن كلوب أو ليفربول، واكتفى بالضحك دون أي توضيح.