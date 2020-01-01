صلاح : لا أهتم بالانتقادات وأطمح في الفوز بالدوري الإنجليزي والأبطال في موسم واحد

النجم المصري تعافى مؤخرًا من فيروس كورونا

قرر محمد صلاح المحترف المصري في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، الرد بنفسه على الاتهامات التي وجهت له الفترة الأخيرة.

صلاح تعرض لحملة من الاتهامات على مدار الأشهر الماضية، خاصة بعد حصوله على ركلة جزاء مثيرة للجدل في فوز ليفربول على وست هام 2/1 هذا الموسم بالدوري الإنجليزي.

بعض الاتهامات الأخرى طالت صلاح، حول عدم تمريره لزملائه في مناطق خطيرة بالملعب، وهو ما يؤثر بالسلب على فريقه في بعض المباريات وفقًا لما يقوله منتقديه.

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وقال الدولي المصري في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية:"بعض الناس سيشتكون دائمًا، سيقولون إنه جيد في ذلك لكنه ليس جيدًا في بعض الأشياء الأخرى، ولكني أشعر بالفخر الشديد لما أقوم به، كل ما أحتاجه هو الاستمرارية ومواصلة العمل".

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وأضاف صاحب الـ28 سنة:"تسجيل الأهداف أو صناعتها، أشعر بالرضا حيال كل ذلك، الأمور تكون صعبة في بعض الأحيان ولكننا نقوم بعملنا ونؤدي ما علينا عندما نخرج لخوض أي مباراة".

وتابع:"كان من المهم الفوز ببعض الجوائز الفردية، لكن الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي يأتي دائمًا في المرتبة الأولى، نجحنا في تحقيق دوري الأبطال الموسم قبل الماضي والدوري الإنجليزي الموسم الماضي، والآن طموحي هو الفوز بكليهما في نفس الموسم".

وأما عن الظروف المحيطة بفريقه وفيروس كورونا:"هذا الموسم كان مجنونًا، لم نتوقع أبدًا اللعب بدون جمهور، لأن الجماهير تحدث الفارق في الكثير من الأحيان، المشجعون يمنحون المباريات أجواء مختلفة ويعطونك الدافع للتألق، كما تعرضنا لبعض الضغوط بعد إصابة فان دايك".

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كلوب يعلن جاهزية صلاح لمواجهة أتالانتا

يذكر أن صلاح الذي تعافى مؤخرًا من فيروس كورونا، وأصبح جاهزًا لمواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا، نجح في تسجيل 10 أهداف في 13 مباراة بجميع البطولات مع ليفربول هذا الموسم حتى الآن.