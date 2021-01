تسلم محمد صلاح، لاعب ليفربول، جائزة لاعب شهر ديسمبر 2020 بتصويت جماهير الريدز، في الوقت الذي أكد فيه على ضرورة التوحد لاجتياز الفترة العصيبة التي تعيشها كتيبة يورجن كلوب في الآونة الأخيرة.

صلاح خلال شهر ديسمبر الماضي تمكن من تسجيل ستة أهداف تصدر بهم جدول ترتيب هدافي البريميرليج، لتذهب أصوات الجماهير وتمنحه الجائزة الأولى من نوعها له هذا الموسم.

ليفربول منذ بداية 2021 وقد فشل في تحقيق أي فوز على صعيد الدوري الإنجليزي، حيث مُني بهزيمتين آخرهم أمام بيرنلي وتعادل في ثلاث مباريات أخرى، إلى جانب فقدانه لصدارة البطولة.

وأجرى الموقع الرسمي للريدز حوارًا سريعًا مع صلاح بعد تتويجه بالجائزة، قال خلاله "الجائزة جميلة بالطبع، علينا أن نفوز في بعض المباريات، علينا أن نركز على كل مباراة في الفترة المقبلة".

