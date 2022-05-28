صلاح: كين هو السبب الرئيسي لكل ما حققته هذا الموسم

عودة قوية للنجم المصري بعد خيبة أمل العام الماضي

قال محمد صلاح نجم ليفربول إن خسارته لقب هداف الدوري الإنجليزي أمام هاري كين مهاجم توتنهام ساهمت في تحفيزه وظهوره بمستوى أفضل.

وأنهى كين الدوري في موسم 2020/2021 بلقب الهداف بـ23 هدفًا، متفوقًا على نظيره المصري الذي سجل 22 هدفًا في 37 مباراة.

وتصدر المهاجم الإنجليزي قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف أيضًا بنفس الموسم، وهو ما تسبب في بعض الألم بداخل صلاح، الذي عاد وانتزع الجائزتين هذا الموسم، حيث تقاسم جائزة الهداف مع سون هيونج مين جناح توتنهام.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت":"عندما وقعت مع ليفربول لم أتوقع الفوز بـ3 أحذية ذهبية مع الفريق، ولكني وجدت فرصة سانحة في السنة الأولى لي مع كين على أول حذاء".

وأضاف:"لذلك عندما فزت بها وتفوقت على كين الذي حصل عليها في العامين السابقين وقتها، ذهبت إلى عطلتي وقلت لنفسي:"لما لا؟ لقد فزت بها من كين وهو الهداف الأفضل، يجب أن أجرب مرة ثانية".

وتابع:"فزت بها في العام التالي وبعدها قلت أريد المزيد، لمدة خمس سنوات كنت دائمًا أتنافس على هذه الجائزة، وخسرت العام الماضي أمام كين، الأمر كان مؤلمًا وهذا ما حفزني على العودة هذا العام".

"Last year, losing to Kane in the last game was pain for me!"



"I said next year I'm going to win both, golden boot and assists."



This is the mentality that sets @MoSalah apart 😤



He told @rioferdy5 how he uses the competition for awards as motivation.#UCLfinal pic.twitter.com/Jj1wow1sZ9 — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 28, 2022

وأوضح:"أعتقد أن الموسم الماضي لنا كفريق لم يكن جيدًا، ولكن خسارة الحذاء الذهبي بفارق هدف واحد جعلت الأمور أسوأ، لذلك كنت أعمل بجنون طول الصيف للفوز بجائزة أفضل هداف والأكثر قيامًا بتمريرات حاسمة".

يذكر أن صلاح الذي حقق ما أراد هذا الموسم، بالفوز بجائزة أفضل هداف وأفضل صانع للأهداف أيضًا بالدوري الإنجليزي، يستعد لمواجهة صعبة مع ليفربول مساء اليوم، السبت، أمام ريال مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا بالعاصمة الفرنسية باريس.

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