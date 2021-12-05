صلاح: في ذهني أنا الأفضل بالعالم، وهذه هي علاقتي بكلوب وماني!

أكد النجم المصري محمد صلاح أن علاقته بيورجن كلوب المدير الفني لليفربول يشوبها بعض الخلافات الصحية أحيانًا في ظل سعيه الدائم للعب كرة القدم.

جاء هذا في حوار لصلاح مع شبكة "MBC" تطرق خلاله للحديث عن عدة أمور، من ضمنها علاقته بساديو ماني ونظرات كريستيانو رونالدو له ورأيه في الجوائز الفردية ورغبته في الحصول على الكرة الذهبية.

ما الذي قاله صلاح عن علاقته بيورجن كلوب؟

قال صلاح: "علاقتي بكلوب جيدة للغاية، هو يحاول طوال الوقت أن يخرج أفضل ما أملك وأنا أحاول أن أفعل ذلك، لكن بعض الأحيان تحدث الاختلافات".

وأضاف: "هو المدرب ولا يعاملني بشكل خاص ويريد أن يريح البعض أحيانًا، لكنني أريد أن ألعب طوال الوقت، وفي النهاية نصل لحل وسط".

ما الذي قاله صلاح عن علاقته بساديو ماني؟

اعترف صلاح أن الأنانية تقود علاقته بماني بعض الأحيان وقال: "نحن زميلان في الملعب وعلاقتنا قائمة على الاحتراف، ونحاول منح الفريق كل ما لدينا لنحقق الفوز".

وأردف: "في بعض الأحيان نتنافس على الأفضل بيننا، وهذا الأمر طبيعي للغاية في أي فريق طالما نخدم مصلحة الجماعة ولا نضع مصلحتنا فوق مصلحة ليفربول".

وأكمل: "لم نتعارك قط، لكن بعض الأحيان نشعر أننا لا نلقى المساعدة الكافية، وهذا حدث عندما خرج غاضبًا من الملعب، ونقضي الكثير من الأوقات سويًا".

ماذا قال صلاح عن مانشستر يونايتد وكريستيانو رونالدو؟

يرى صلاح أن الفوز بخمسة أهداف على مانشستر يونايتد قد هز ثقة الشياطين الحمر، وقال: "بنسبة كبيرة حدث ذلك، الأمر أثر عليهم معنويًا".

وأضاف: "تخيلت أنني أسجل فيهم كثيرًا، في البداية لم أكن أستطيع ذلك لكن الآن أسجل الكثير، ورحيل سولشاير لا يعنني".

أما عن نظرات رونالدو فقال: "لم نتحدث سويًا قبل المباراة، كنت أركز على المواجهة وكل تفكيري في التسجيل وتحقيق الفوز وهو كذلك".

ما هو رأي صلاح في الجوائز الفردية؟

قال صلاح: "في ذهني أنا أفضل لاعب في العالم، وأريد الفوز بالكرة الذهبية أو جائزة الأفضل، لكن لو لم يحدث ذلك فلا بأس، لكنني أعلم أنني سأحقق أحدهما في وقت ما".

وأضاف: "تقييمات الجوائز الفردية مختلفة وهناك معايير لكل جائزة، وأشعر أن تلك الوسائل لا تكون عادلة".

ماذا قال عن الإصابة التي تسبب فيها سيرخيو راموس؟

صرح صلاح: "لا أستطيع الجزم إذا ما كان يتعمد إصابتي أم لا، لكن الجميع شاهد اللقطة، حقًا لا أعلم إذا ما كان متعمدًا".

وأضاف: "تقابلنا لاحقًا في حفل الاتحاد الدولي لكننا لم نتحدث، ربما كان هناك عنف زائد لكنني لا أجزم أنه كان متعمدًا، وفي النهاية لا أحمل أي شعور سيء تجاه راموس".

جدير بالذكر أن صلاح كاد يغيب عن كأس العالم بسبب تلك الإصابة التي تسبب فيها راموس، لكنه شارك لدقائق ضد روسيا وواجه المملكة العربية السعودية في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

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