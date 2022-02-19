صلاح: فخور بأهدافي مع ليفربول، وهذا ما قاله كلوب لنا!

أكد النجم المصري محمد صلاح على ساعدته الغامرة بفوز فريقه على نظيره نوريتش بثلاثة أهداف مقابل هدفي في لقاء الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عقب المواجهة، وأكد خلالها أن تسجيله للأهداف ليس بنفس أهمية فوز ليفربول بالمباريات.

وقال صلاح: "أنه شعور مذهل، أنا فخور للغاية طوال الوقت بالتسجيل لهذا النادي، والأهم هو تحقيق الانتصارات في المباريات وهو ما فعلناه اليوم".

وأضاف: "المدرب تحدث معنا قبل المباراة وقال ما قاله في آخر ثمانية لقاءات، وفي النهاية نوريتش حقق أربعة انتصارات هذا الموسم، فهم يعرفون كيف يحققون الانتصارات".

وأنهى كلماته: "لقد كانت مباراة صعبة للغاية، وكان تلقينا لهدف هنا في أنفيلد في بداية الشوط الثاني أمرًا صعبًا للغاية، لكن الجماهير كانت خلفنا، والأجواء كانت لا تصدق ونجحنا في العودة للمباراة".

صلاح وصل لهدفه رقم 17 هذا الموسم في الدوري الإنجليزي متصدرًا جدول ترتيب هدافي البطولة وبفارق خمسة أهداف عن ديوجو جوتا.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة خلف مانشستر سيتي وفي رصيدهم 57 نقطة ولديهم مباراة أقل.