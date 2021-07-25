ليس صلاح.. فابينيو يكشف عن اللاعب المفضل لكلوب في ليفربول

البرازيلي فابينيو تجاوب مع الجمهور عبر إنستاجرام وكشف بعض من خبايا غرف خلع ملابس ليفربول.

كشف البرازيلي فابينيو لاعب ليفربول عن بعض من كواليس غرف خلع ملابس الفريق الإنجليزي، كاشفًا بعض من خباياها.

فابينيو ما زال يقضي عطلته الصيفية بعد مشاركته في كوبا أمريكا التي خسرت البرازيل نهائيها على أرضها أمام الأرجنتين.

أطل اللاعب البرازيلي على الجماهير عبر إنستاجرام في عطلته ليجيب على أسئلتهم التي طرحوها عليه.

من اللاعب المفضل لكلوب؟

وجه سؤالًا إلى فابينيو عمن اللاعب المفضل للمدرب يورجن كلوب؟

لم يلزم فابينيو وقتًا ليُجيب على السؤال ويقول إن زميله المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك هو اللاعب المفضل للمدرب الألماني.

وتأثر ليفربول الموسم الماضي بغياب المدافع الهولندي الذي تعرض لإصابة قاسية في أكتوبر الماضي.

ويعد المدافع الهولندي واحدًا من أهم أوراق يورجن كلوب في ليفربول منذ انتقاله إلى الفريق في يناير 2018.

من الأكثر مهارة في ليفربول؟

وواصل فابينيو حديثه مع الجمهور الذي سأله عمن الأسرع هو أم زميله المدافع الكاميروني جويل ماتيب ليرد: بالطبع أنا.

أما الأكثر مهارة بين زملائه ففابينيو يعتقد أن مواطنه روبرتو فيرمينو الذي وضع صورة له وهو نائمًا ليرد على السؤال الذي طرحه الجمهور.

ويشكل فيرمينو ثلاثي خط هجوم ليفربول مع زميليه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

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