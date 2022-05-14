صلاح ضمن فريق مانشستر يونايتد التاريخي .. فقط هو وماني وفان دايك!
اختار مارك جولدبريج أحد أكبر مشجعي مانشستر يونايتد وصناع المحتوى عبر موقع "يوتيوب" الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وفيرجيل فان دايك من ضمن تشكيلة ليفربول ليكونوا ضمن الفريق التاريخي للشياطين الحمر الفائز بالثلاثية عام 1999.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال حديثه مع مجلة "توك سبورت"، وأكد خلالها أن فقط ذلك الثلاثي يستحق التواجد بين التشكيل التاريخي لفريقه.
وقال جولدبريدج: "فقط فان دايك وماني وصلاح هم من سيدخلون للتشكيل من بين كافة لاعبي ليفربول الحاليين".
اختيارات المحررين
- يتألق بعد فوات الآوان، ثنائية والعديد من الفرص .. أرقام ميسي ضد مونبلييه
- ذكي يعرف متى يتوقف، ولعنة مدريد تطارده .. ردود أفعال إصابة صلاح
- التنظير سهل ومن سيعوض الأندية؟ .. ردود فعل تأجيل الدوري السعودي وكلاسيكو الاتحاد والهلال
- جول إنسايدر | الموسيقى والكرة .. لماذا يختار النجوم الانضمام إلى شركة جاي زي؟!
وأضاف: "لا أعلم كيف سأقوم بذلك فسأضع محمد صلاح وساديو ماني في الأمام سويًا، ولن أحرك أي آخر في الفريق".
وأردف مؤكدًا أنه لن يختار أي لاعب آخر ولا حتى أليسون بيكر: "فان دايك سيلعب بجوار ستام، وخلفهما بيتر شمايكل".
اختيارات جولدبريدج لاقت بعض الانتقادات، في ظل تفضيله لجاري نيفيل على حساب ترنت ألكساندر آرنولد.
جدير بالذكر أن صلاح وماني وفان دايك فازوا للتو بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخهم مع ليفربول.