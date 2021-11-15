"صلاح ضمن الأفضل بالعالم، والدوري الإنجليزي الدليل"

أكد ألبيرتو أكويلاني نجم منتخب إيطاليا وروما السابق أن العمل مع محمد صلاح كان يمنحه الكثير من المتعة في فترة تواجدهما سويًا بفيورنتينا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "ليفربول إيكو"، حيث أكد أن صلاح ضمن أفضل نجوم العالم في الوقت الحالي.

وقال أكويلاني: "العمل مع صلاح كان لا يصدق، لقد كان من مستوى مختلف تمامًا، سواء على المستوى الفني والإنساني".

وأضاف: "في التدريبات لم نكن نستطيع أن نوقفه، كان يقدم مستويات لا تصدق، واستمر في ذلك بعد الرحيل عن إيطاليا".

وأردف: "ربما تكون الأمور أسهل في إيطاليا بوجود المزيد من المساحات، لكنه صدق على موهبته بما فعله في إنجلترا، هو أحد أفضل اللاعبين في العالم".

وأكمل: "عندما ذهب لروما استمرينا في التواصل، لأنه أراد العيش في منزلي، لم نتحدث كثيرًا بعدها، لكنني أحمل الكثير من الذكريات الطيبة معه".

جدير بالذكر أن صلاح يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد عشرة أهداف.



