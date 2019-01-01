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دوري أبطال أوروبا

صلاح ضاحكًا: كين كان هداف الكرة الإنجليزية قبل قدومي

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(C)Getty Images
محمد صلاح نجم فريق ليفربول يؤكد أنه سيسعد بوجود هاري كين في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين الريدز وتوتنهام.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر
أكد النجم المصري محمد صلاح على أنه سيكون سعيدًا لو تواجد الإنجليزي هاري كين في مواجهة ليفربول ضد توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات تليفزيونية أدلى بها صلاح وأكد خلالها أنه يدرك قيمة هاري كين ولذلك يحب تواجده في المباراة من أجل مستوى المنافسة.

وقال صلاح: "أحب أن أواجه هاري كين أمام توتنهام، فالمسابقة تكون مذهلة حينما تقابل أفضل اللاعبين مثله، لقد أثبت ذلك خلال السنوات الماضية".

وأضاف هداف الدوري الإنجليزي لموسمين على التوالي: "هاري كين هو هداف توتنهام والكرة الإنجليزي، كان ذلك قبل قدومي"، قبل أن ينفجر ضاحكًا.

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وأكمل: "لا أتصور سوى شيء واحد في يوم المباراة، ولم أتخيل أن أقدم تلك المستويات خلال آخر عامين لكنني أريد الفوز بكل شيء وإثبات خطأ من يشككون بي".

جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد تعرض للإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ضد ريال مدريد والذي خسره ليفربول بثلاثة أهداف لهدف.

 

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