صلاح ورونالدو .. من الأكثر تسجيلًا للأهداف في الدوري الإنجليزي؟

سجل كريستيانو رونالدو ومحمد الصلاح، العديد من الأهداف في مسيرتهما بالدوري الإنجليزي، ولكن من منهما صاحب العدد الأكبر من الأهداف في المسابقة؟

عاد كريستيانو رونالدو إلى الدوري الإنجليزي من جديد، وسيزين مسرح الأحلام أولد ترافورد مع فريقه القديم مانشستر يونايتد، بعد غياب أكثر من عشر سنوات.

رونالدو في فترته الأولى مع الشياطين الحمر، شق طريقه نحو القمة، وقاد الفريق للعديد من البطولات، لعل أبرزها الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا، والحصول على لقب هداف الدوري.

وبعد رحيل رونالدو بسنوات، نجح ليفربول في التعاقد مع محمد صلاح، ليحطم الأرقام القياسية في تاريخ البريميرليج، ويعود بالريدز إلى القمة من الجديد.

وحصل الملك المصري على لقب هداف الدوري مرتين، كما حطم رقم رونالدو عندما سجل 85 هدفًا بقميص ليفربول في 132 مباراة، بينما كان رونالدو قد سجل 84 هدفًا للشياطين الحمر في 196 مباراة.

بالإضافة إلى مساهمة صلاح في حصول ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب حوالي 30 عامًا، ومعانقة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ الريدز، وغيرها من الإنجازات، التي جعلت الفرعون المصري من أساطير الفريق.

والآن بعد عودة رونالدو، المتعطش للأهداف والبطولات مع الشياطين الحمر، وتوهج صلاح مع الريدز، يتوقع الجميع أن يرى منافسة من نوع خاص بين اثنين من أفضل لاعبي العالم بالوقت الحالي.

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ولعل أبرز ما سيتنافس عليه الثنائي هو تسجيل الأهداف بالطبع، ولكن من هو صاحب عدد الأهداف الأكبر في البريميرليج، هذا ما سنعرفه معًا في التقرير التالي من موقع جول.

كم عدد أهداف رونالدو مع مانشستر يونايتد في البريميرليج؟

انضم صاروخ ماديرا إلى مانشستر يونايتد في صيف 2003، قادمًا من سبورتينج لشبونة البرتغالي، ليقضي مع الشياطين الحمر ستة مواسم، قبل رحيله إلى ريال مدريد في صفقة قياسية في صيف 2009.

وفي خلال تلك الفترة تمكن الأسطورة البرتغالية، من خوض 196 مباراة بالبريميرليج، تمكن خلالهم من تسجيل 84 هدفًا، وكان موسم 2007/08 أكثرهم غزارة إذ سجل رونالدو 31 هدفًا.

الموسم المباريات الأهداف 2003-2004 29 4 2004-2005 33 5 2005-2006 33 9 2006-2007 34 17 2007-2008 34 31 2008-2009 33 18 2021-22 0 0 الإجمالي 196 مباراة 84 هدفًا

كم عدد أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي؟

صلاح نجح في تسجيل 99 هدفًا بالبريميرليج في 161 مباراة خاضها، ولكن رحلته كانت قد بدأت مع الدوري الإنجليزي في موسم 2013/14، وحينها كان يرتدي قميص تشيلسي ولمدة موسمين، ولكن تلك الفترة لم تكن موفقة للملك المصري، إذ لم يتمكن من هز الشباك إلا مرتين فقط خلال 13 مباراة بالموسمين.

ولكن مع وصوله إلى ليفربول في موسم 2017/18، تغيرت الأمور وأصبح صلاح واحدًا من أفضل لاعبي البريميرليج، وحصل في موسمه الأول على لقب هداف المسابقة برصيد 32 هدفًا، وهذا الرقم هو الأغزر الذي سجله صلاح في موسم واحد حتى الآن بالدوري.

وأثبت صلاح للجميع أنه لم يكن موهبة موسم واحد فقط، إذ واصل تألقه في ثاني مواسمه بالبريميرليج وسجل 22 هدفًا.

الموسم المباريات الأهداف 2013-2014 10 2 2014-2015 3 0 2017 - 2018 36 32 2018 - 2019 38 22 2019 - 2020 34 19 2020 - 2021 37 22 2021-22 3 2 الإجمالي 161 مباراة 99 هدفًا

رونالدو وصلاح .. من الأكثر تسجيلًا في البريميرليج؟

يبدو واضحًا للجميع شدة المنافسة بين الطرفين، واقتراب الأرقام من بعضها، وسيعمل الثنائي على إثبات تفوقه وأحقية كل لاعب بالتربع على عرش البريميرليج.

إجمالًا سجل كريستيانو رونالدو 84 هدفًا في 196 مباراة بالدوري الإنجليزي، بينما سجل محمد صلاح 99 هدفًا في 161 مباراة بالبريميرليج.