صلاح: رفضت النوم في المقابر، ولا أعلم ماذا سأفعل بعد الاعتزال

كشف لاعب ليفربول محمد صلاح عن بعض الصعاب التي تعرض لها عندما كان لاعبًا في صفوف نادي المقاولون العرب المصري.

وكان صلاح قد تحدث عبر قناة "DMC"المصرية، عن بعض الذكريات له قبل التوجه للعب في القارة الأوروبية.

كما تحدث أيضًا عما سيفعله بعد انتهائه من ممارسة كرة القدم، وعن مستواه الذي يقدمه مع المنتخب المصري.

ماذا قال صلاح؟

عن الصعوبات التي تعرض لها صلاح عندما كان لاعبًا شابًا في صفوف المقاولون قال: "زميل لي في الفريق بدون ذكر اسماء قال لي أننا يمكن أن نذهب لخاله في العاشر من رمضان للمبيت عنده، ووالدي منحني 60 جنيها، ثم توجهنا إلى منزل خاله لكنه لم يكن في المنزل، بعدها عرض علي الذهاب لصديق له يقيم في المقابر، فقلت له لا استطيع فعل شيء كهذا".

وأضاف: "بعد تفكير قال لي أنه يعرف شخص في النادي، سيسمح لنا بالمبيت على الأرض خلف بوابة النادي، استيقظنا في السادسة صباحا قبل أن يصل أحد للنادي لأننا يجب أن نغادر قبل أن يرانا أحد ويتعرض مسؤول البوابة لمشكلة".

وواصل: "في اليوم التالي نمنا في ملعب 2 داخل المقاولون العرب، وكل منا حصل على غطاء والطقس كان بارد للغاية، واستخدمت حذائي كوسادة لكي أستطيع النوم".

وأوضح: "كنت مستعد لفعل أي شيء من أجل تحقيق هدفي".

وتابع: "حياتي كلها لكرة القدم، افعل كل شيء الآن في مسيرتي حتى لا اندم بعد انتهائي من اللعب وأقول ليتني فعلت هذا أو ذاك".

وعن سؤاله حول ما سيفعله بعد اعتزاله لممارسة كرة القدم أجاب: "بالتأكيد سأفعل شيئا جيدًا، لا أعتقد أني سأتعرض للصدمة حين أترك كرة القدم".

وعن سؤاله إذا ما كان مستواه مع فريق ليفربول أفضل مما يقدمه للمنتخب المصري قال: "هذا الأمر غير صحيح، لأن أرقامي مع المنتخب كبيرة عن أي أحد سواء قديم أو جديد، لأنني ثاني هداف في تاريخ منتخب مصر".

وعن سؤاله عن كيفية تعامله مع الانتقادات أجاب: "عندما أتعرض للنقد لا يفرق معي، لو انتقدني أحد لمدة 10 ساعات لا أهتم".

جدير بالذكر أن صلاح يستعد مع فريقه ليفربول لمواجهة وست هام يونايتد يوم السبت في الجولة ال 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

اقرأ أيضًا..

مجازفة هازارد واللجوء لكامافينجا .. حلول أنشيلوتي لأزمة الوسط أمام باريس

صلاح : الكرة الذهبية صدمتني واختيارات فيفا معاييرها مجهولة

المنتهي والمشاغب والمنفوخ .. أوباميانج يصفع أرتيتا بيد تشاقي