صلاح جاهز لمواجهة ولفرهامبتون في ختام الدوري الإنجليزي

تقارير صحفية إنجليزية تؤكد على جاهزية محمد صلاح التامة للمشاركة أمام فريق ولفرهامبتون في الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي قد أصبح جاهزًأ بشكل كامل من أجل مواجهة ولفرهامبتون.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إيفنينج ستاندرد" والتي ذكرت أن النجم المصري قد أصبح أفضل حالًا اليوم ولا يوجد ما يمنعه من المشاركة في اللقاء المقبل.

ويستضيف ليفربول نظيره ولفرهامبتون ضمن لقاءات الجولة الـ 38 من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد يوم الأحد المقبل في ختام الدوري الإنجليزي.

كما يقولون الجزاء من جنس العمل 👏

ليفربول يكافيء أوريجي بعقد جديد بعد ريمونتادا برشلونة ومساهمته في وصول الفريق إلى نهائي دوري الأبطال ✍️ pic.twitter.com/MVYHym6Y2f — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ مايو ٢٠١٩

وكان محمد صلاح قد أصيب في لقاء الفريق الأخير أمام فريق نيوكاسل بضربة قوية في رأسه بعد تدخل مع حارس أصحاب الأرض، وغادر الملعب على أثر تلك الإصابة.

وتغيب متصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي عن مواجهة برشلونة في إياب دور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا بسبب تلك الإصابة.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف مانشستر سيتي وبرصيده 94 نقطة ويحتاج لتعثر البطل أمام برايتون مع فوزه بمواجهة ولفرهامبتون من أجل التتويج بلقبه الأول في البريميرليج.