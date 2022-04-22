أكد النجم المصري محمد صلاح أن رغبته هي أن يقدم أفضل ما لديه بعد وصوله لعمر الـ 30 مع ليفربول قبل أن يرحل عنهم.

جاء هذا ضمن حوار صلاح مع مجلة "فور فور تو"، والذي أكد خلاله على رغبته في أن يصبح الهداف التاريخي للريدز.

وقال صلاح: "لا أفكر في حقيقة كوني سأصل لعمر الـ 30 قريبًا، لقد سألت بعض النجوم وقالوا لي أن الأمر مختلف بعض الشيء".

وأضاف: "لا أعلم، أنا أشعر أنني بخير وأستمتع بحياتي وبكرة القدم التي أقدمها، لا يهم كم هو عمري في الوقت الحالي".

وأردف: "يمكنكم أن تروا مجموعة كبيرة من النجوم الذين وصلوا لأفضل فترات مسيرتهم في عمر الـ 32 وللـ 33".

وأكمل: "هناك الكثير منهم، ليفاندوفسكي وبنزيما وميسي ورونالدو وزلاتان، وغيرهم، هناك أيضًا دجيكو وجيرو، أنا غير قلق".

وأنهى كلماته: "لدي ثلاثة أعلام في ملعب أنفيلد، وفي كل مباراة يغنون الأغاني الخاصة بي، سأكون حزينًا للغاية لو رحلت، لكن أتمنى قبل أن أفعل ذلك أن أكون أكثر من سجل الأهداف في تاريخ ليفربول، تسجيل أكثر من 300 هدف أمر صعب للغاية، لكن دعونا نرى".

جدير بالذكر أن صلاح يحتل في الوقت الحالي المركز التاسع في جدول ترتيب هدافي ليفربول عبر التاريخ، وهو نفس الجدول الذي يتصدره إيان راش بـ 346 هدفًا.