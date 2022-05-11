صلاح: أنا أفضل لاعب بمركزي في العالم وقطر ستنظم كأس عالم رائع

كشف الدولي المصري محمد صلاح عن شعوره بأنه أفضل لاعب في العالم في مركزه، مدللًا على ذلك بتفوقه الرقمي على بقية منافسيه.

وكان جناح ليفربول قد سبق وأن تحدث عن مواجهة ريال مدريد المرتقبة، في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو.

حيث نشرت قناة "beIN SPORTS" حديث اللاعب كاملًا اليوم، الذي كان أجراه عقب فوزه بجائزة لاعب العام في إنجلترا من قبل رابطة النقاد، والذي يشيد فيه بتنظيم كأس العالم في قطر، ويتحدث حول وضعيته بين صفوة كبار اللاعبين حاليًا.

ماذا قال صلاح عن نفسه؟

محمد صلاح يرد على اتهامه بالأنانية 💥🗣



"أنا أفضل من الجميع في مركزي" 👑 pic.twitter.com/XPyVcI0I71 — GOAL Arabia (@GoalAR) May 11, 2022

سُئل جناح ليفربول حول اتهامه بالأنانية، وعن ذلك قال المصري: "لو تمت مقارنتي مع أي لاعب في مركزي في العالم وليس في فريقي فقط ستجد أنني الأفضل".

وواصل صلاح: "أنا دائمًا أركز على عملي وأبذل قصارى جهدي وأرقامي خير دليل على كلامي".

وأضاف: "أحب أن أخلق تحدٍ جديد دائمًا لي وأن أعمل بطريقة مختلفة وصناعة الفارق وهذا هو واجبي".

وتابع: "قبل 2018 هناك من قال إني لن أستطيع أن أفعل شيء بعد مغادرة تشيلسي، لكني استمريت وقدمت أشياء مميزة، فأنا أفكر بطريقة إيجابية وأحاول أن أكون على الطريق الصحيح".

ماذا قال عن تنظيم قطر لبطولة كأس العالم؟

أردف الفرعون: "أنا متأكد بأن قطر ستنظم كأس عالم رائع، الناس هناك لديهم كل شيء ولديهم خبرة كبيرة لذلك أنا متأكد بأن البطولة ستخرج بشكل مبهر للغاية".

واستدرك: " العالم العربي بصفة عامة مهووس بكرة القدم ونلعب جميعًا بشغف من أجل الاستمتاع بغض النظر عن الوضع واعتقد أن الجميع يدعم تنظيم كأس العالم ليكون رائعًا".

ماذا عن مواجهة ريال مدريد المرتقبة؟

اختتم المصري: "أتذكر النهائي السابق أمام ريال مدريد كما لو كانت المباراة بالأمس، كنا مستعدين جيدًا وأتمنى أن نرد الاعتبار في المباراة النهائية المقبلة ونريد الاستمرار على هذا المنوال وتحقيق الألقاب".

جدير بالذكر أن النهائي سيقام في العاصمة الفرنسية باريس على ملعب "دو فرانس"، بين فريق ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، يوم 28 مايو.

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