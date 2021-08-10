صلاح القائد وتجنب هاري كين .. نصائح الجولة الأولى لفانتازي الدوري الإنجليزي

اللعبة المثيرة تعود من جديد، ولكن كيف نبدأ الموسم الجديد؟

أنباء سعيدة لجماهير كرة القدم، بعودة الدوري الإنجليزي مرة أخرى يوم الجمعة القادم، بمواجهة آرسنال وبرينتفورد بالجولة الأولى.

الأمر لا يتوقف عند الإثارة والمتعة التي يقدمها نجوم البطولة على أرض الملعب، ولكن أيضًا مرتبط بواحدة من أشهر الألعاب التفاعلية في العالم.

"فانتازي الدوري الإنجليزي" لعبة فرضت نفسها بقوة منذ سنوات، وتعتبر من أكثر استخدامًا بالنسبة لمتابعي كرة القدم.

سواء كنت متابعًا للبريميرليج أو لا تتابعه بصفة مستمرة، اللعبة ستثير اهتمامك بسبب ارتباطها الوثيق لما يجري على أرض الملعب، فتكون أنت المدرب وصاحب الكلمة الأولى والأخيرة بفريقك.

تشكيل أساسي و7 لاعبين بدلاء، وميزانية تصل إلى الرقم 100 مليون، فماذا يجب أن تفعل في افتتاح الفانتازي بموسم 2021/2022؟

الثوابت

مانشستر يونايتد سيلعب مع ليدز يونايتد على أولد ترافورد، وهو ما يعني أن وجود برونو فيرنانديش الذي يبلغ سعره 12 مليونًا أمر غاية في الضرورة لفريقك.

البرتغالي قدم مستويات مبهرة مع الشياطين الحمر، ويعتبر من أبرز اللاعبين في الفانتازي بسبب تسجيله وصناعته للأهداف وحصوله على أحقية تسديد ركلات الجزاء.

دفاع الشياطين الحمر ربما يصمد كذلك ضد ليدز، لذلك يمكنك الاستعانة بلوك شاو "5.5 مليون استرليني" أو هاري ماجواير الذي يتواجد بنفس السعر.

وإذا لم تثق بالشكل الكافي في دفاع يونايتد، فيجب عليك شراء باتريك بامفورد من ليدز بسعر 8 ملايين فقط.

محمد صلاح أيضًا سيلعب مع ليفربول أمام نوريتش سيتي، في مواجهة قد يتألق فيها النجم المصري الذي يبلغ سعره 12.5 مليونًا.

GW1 🆚 Leeds: 20 points

GW1 🆚 Norwich: ❓ points



Mo Salah was the star of the show with his GW1 hat-trick last season 🌟🇪🇬



Will he be in your #FPL Gameweek 1 team? — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) August 9, 2021

جيمي فاردي "10.50 مليون استرليني" سيلعب مع ليستر سيتي ضد وولفرهامبتون، وكالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون الذي يبلغ سعره 8 ملايين، يمكنك الاعتماد على أي منهما بسبب التاريخ الطويل لهما في جلب النقاط لعشاق اللعبة.

ربما نرى جادون سانشو نجم مانشستر يونايتد الجديد كأحد هذه الثوابت، وسعره يصل إلى 9 ملايين ونصف، كما يمكنك الاعتماد على إدينسون كافاني المتوقع ظهوره كمهاجم أساسي مع الشياطين وسعره 8 ملايين ونصف.

وبالنسبة لمانشستر سيتي فربما يجب عليك الانتظار قليلًا في اختيار كيفين دي بروينه وإلكاي جوندوان ورياض محرز، لأن المواجهة الأولى ستكون ضد توتنهام على ملعب الفريق اللندني، ومن غير المتوقع حدوث غزارة تهديفية لحامل اللقب، بل ربما تكون مباراة مغلقة كعادة نونو سانتو أمام الكبار والمتخصص في إسقاط سيتي.

سرقة مشروعة

لأن ميزانية الفانتازي ليست ضخمة بالشكل المطلوب، سيكون عليك الإنفاق بعناية، لذلك يجب التركيز على لاعبين أسعارهم رخيصة ويمكنهم تقديم الإضافة المطلوبة.

داني إنجز مهاجم ساوثامبتون السابق وأستون فيلا الجديد قد يفيدك حيث يصل سعره إلى 8 ملايين فقط، ويمكنك النظر كذلك إلى نوريتش سيتي وبرينتفورد، حيث صعد كل منهما مؤخرًا للدوري الإنجليزي، ولديهما بعض العناصر المميزة من أصحاب القيمة المنخفضة.

دافيد رايا حارس برينتفورد سعره 4.5 مليونًا، بالإضافة لإيثان بينوك الذي يظهر بنفس السعر، والمهاجم إيفان توني الذي يبلغ سعره 6.5، وميلوت راشيتسا نجم نوريتش سيتي الجديد الذي يبلغ سعره 5 ملايين ونصف.

كريس وود كذلك من بيرنلي سعره 7 ملايين فقط وكان يمر بفترة مميزة بنهاية الموسم الماضي، وكذلك بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد بسعر 7.5 فقط الذي يعتبر بمثابة السرقة.

Two assists in pre-season 🅰️

Owned by 1.5% of #FPL managers 📊

Share of @LCFC dead-ball duties 🎯



A differential to think about? ➡️ https://t.co/TMclMbhQNS pic.twitter.com/sRFRPp17Sx — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) August 10, 2021

عودة تيمو بوكي كذلك إلى نوريتش، تجعله من العناصر المثيرة للاهتمام مع سعر يصل إلى 6 ملايين كأحد العناصر الهجومية المميزة بفريقك، وكذلك ريان بيرتراند الهير المتألق مع ليستر سيتي في الفترة التحضيرية.

أستون فيلا يجب أن يكون من أهم الأماكن التي تنظر بها في الأسعار الرخيصة، فهناك ليون بايلي الجناح الجامايكي بسعر 6 ملايين ونصف، وإيميل بوينديا القادم من نوريتش سيتي بسعر 6.5.

ماذا عن الحارس والقائد؟

بالنسبة للحارس فإذا أردت الإنفاق ببذخ على هذا المركز، سيكون عليك إدوارد مندي حارس تشيلسي الذي يبلغ سعره 6 ملايين ويلعب ضد كريستال بالاس على ستامفورد بريدج.

أليسون كذلك من ليفربول مهمته سهلة ضد نوريتش، وبكل تأكيد إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا الذي يلعب أمام واتفورد الصاعد حديثًا.

كاسبر شمايكل الحارس الدنماركي العملاق يبلغ سعره 5 ملايين فقط، ويمكن استخدامه رغم لعبه ضد فريق صعب مثل وولفرهامبتون.

وأما بالنسبة للكابتن فلا يجب المخاطرة، والذهاب إلى العناصر المعروفة مثل محمد صلاح، برونو فيرنانديش، جيمي فاردي، كالفيرت ليوين وربما ساديو ماني.

ابتعد عن هؤلاء

يجب عليك الابتعاد تمامًا عن هاري كين في الوقت الحالي، لأن توتنهام يلعب أمام مانشستر سيتي في الجولة الأولى، ولأن النجم الإنجليزي لم يظهر في التدريبات حتى الآن لغموض مستقبله.

سون هيونج مين كذلك وأي لاعب في توتنهام في الوقت الحالي، بسبب عدم اكتمال بناء الفريق حتى الآن، فمن الأفضل الانتظار لما سيسفر عنه سوق الانتقالات.

Patrick Bamford (£8.0m) and Michail Antonio (£7.5m) were on the scoresheet again ⚽️🔥



What we learnt as the forwards ended pre-season in strong form 👉 https://t.co/yDnkl5umic pic.twitter.com/TFz23iA63H — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) August 9, 2021

بيير أوباميانج وألكساندر لاكازيت من آرسنال، في أسوأ مستويات ممكنة لهما، ومن الأفضل تجنبهما في الوقت الحالي لحين إثبات عكس ذلك.

تيمو فيرنر من تشيلسي من الأفضل عدم الاعتماد عليه، لأنه من غير المتوقع ظهوره بشكل جيد ضد كريستال بالاس، لاقترابه من خسارة مركزه لصالح الوافد الجديد روميلو لوكاكو، لذلك يمكن الاكتفاء بميسون ماونت وكاي هافيرتس من البلوز وربما حكيم زياش في حالة تأكد ظهوره كأساسي.

وإذا أردت عدم المخاطرة، يمكنك تجنب فيرجيل فان دايك وترنت آرنولد من ليفربول، بسبب عودة الأول من إصابة طويلة وهبوط مستوى الثاني، بالإضافة للمشاكل الدفاعية للريدز عمومًا.

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