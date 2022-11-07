نجم المغرب في كأس العالم 1998 يتحدث عن حظوظ العرب في مونديال 2022

أشاد صلاح الدين بصير نجم المغرب في كأس العالم 1998 بالمنتخب السعودي وتكامله في الخطوط، متوقعًا أن يمضي بعيدًا في مونديال 2022 الذي سينطلق في قطر بعد أقل من أسبوعين.

المهاجم الذي سبق أن لعب في الهلال السعودي قال عن حظوظ العرب لصحيفة الشرق الأوسط "أعتقد أنه سيتأهل منتخبان على الأقل للدور الثاني بداية من المنتخب السعودي الذي يقدم مستويات ونتائج مميزة، ولديه تكامل في الخطوط، وأرى أن حظوظه قد تتخطى الوصول للدور الثاني، ولديه إمكانيات مميزة ولديه لاعبون لديهم من الخبرة والمهارات والإمكانيات والقدرة على الربط والصناعة للكرات، يتقدمهم سلمان الفرج".

أضاف "لذا أعتقد أن المنتخب السعودي ستكون له كلمة في المونديال القادم، ورغم وقوعه في مجموعة تضم منتخبات قوية بداية من الأرجنتين وبولندا والمكسيك، فإنه قادر على تجاوزها".

وعن بقية المنتخبات، قال صلاح الدين "المنتخب القطري المستضيف متطور جدًا ولديه ميزة الأرض والجمهور والمشاركات في عدد من البطولات والمناسبات خارج القارة الآسيوية، مثل كوبا أميركا والتي أعطت لاعبيه الكثير من الفائدة، وهو قادر على بلوغ الدور الثاني، كما أن (الخبث الكروي) لدى اللاعبين التوانسة والذكاء في التعامل مع المنتخبات الكبيرة يعطي هذا المنتخب العربي فرصا هائلة مع وجوده في مجموعة تضم بطل العالم فرنسا والدنمارك وأستراليا".

أتم "منتخبات شمال أفريقيا لديها خبرات في الاحتكاك والتجربة مع المنتخبات الأوروبية، وهذا ما يعزز أيضا حظوظ تونس، وكذلك الحال بالنسبة للمنتخب المغربي الذي يضم أسماء مميزة وقادرة على صنع منجز في الدوحة".

يُشار إلى أن المهاجم المغربي سجل هدفين في مونديال 1998 كانا في مرمى اسكتلندا خلال اللقاء الذي انتهى لصالح أسود الأطلس بثلاثية نظيفة.