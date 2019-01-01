ماعدا مانشستر يونايتد - صلاح يواصل اصطياد الخصوم في البريميرليج

بداية قوية للدولي المصري مع ليفربول

لم ينتظر الجناح المصري محمد صلاح كثيراً، لترك بصمته مع ليفربول في الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2019/2020.

ليفربول يستضيف نورويتش سيتي الصاعد حديثاً للبريميرليج، في افتتاح الجولة الأولى من المسابقة المحلية.

جرانت هانلي سجل الهدف الأول في مرمى فريقه بالخطأ في الدقيقة السابعة، ليمنح الريدز الأفضلية بشكل مبكر.

21 - Mohamed Salah has now scored against 21 of the 23 different opponents he's faced in the for - only failing to score versus (4 games) and Swansea City (2 games). Insistent. pic.twitter.com/8oB7Bu8xRb — OptaJoe (@OptaJoe) August 9, 2019

صلاح زار شباك نورويتش في الدقيقة 19 بالهدف الثاني، بعد تلقيه تمريرة سحرية من زميله روبرتو فيرمينو.

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وبهذا الهدف يعتبر صلاح قد سجل في 21 خصم من أصل 23 لعب أمامهم في الدوري الإنجليزي.

وفشل المصري في التسجيل أمام فريقين فقط وهم مانشستر يونايتد في 4 مباريات، ومواجهتين ضد سوانزي سيتي.

ومنذ موسم 201/2018 يصبح نيمار هو أكثر لاعب سجل وصنع أهداف بالدوريات الخمس الكبرى بـ13 هدف، يليه محمد صلاح بـ12 هدف.