صلاح: الحظ وقف معنا وحلمي التتويج بكأس إفريقيا

علق محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، على انتصار الفراعنة أمام غينيا بيساو، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وحقق منتخب مصر الفوز الأول له ببطولة كأس أمم إفريقيا 2021 المقامة في الكاميرون، على حساب منتخب غينيا بيساو، باللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت.

كيف انتصر منتخب مصر على غينيا بيساو؟

سجل هدف المباراة الوحيد النجم محمد صلاح بالدقيقة 69 من عمر المباراة، بعد عرضية متقنة من زميله عمرو السولية، ليسدد الكرة من لمسة واحدة في المرمى.

المنتخب المصري لم يقدم المستوى المنتظر منه أمام غينيا بيساو، ولكن الأهم كان الحصول على النقاط الثلاثة، من أجل البقاء على حظوظ الفراعنة للتأهل إلى دور الـ16.

وكان منتخب مصر قد خسر في مباراة الجولة الأولى أمام نيجيريا بهدف دون رد، حيث قدم الفراعنة مستويات غير جيدة بالمرة.

ماذا قال محمد صلاح بعد فوز مصر على غينيا بيساو؟

خلال تصريحات لقنوات "بي إن سبورتس" القطرية، قال صلاح: "أشعر بالسعادة للفوز ولا أهتم بمن سجل، الأهم أن أساعد الفريق على الفوز، واليوم الحظ وقف معنا بعض الشيء، وسنكون أفضل المباريات القادمة".

نجم ليفربول تابع: "الصعوبات التي مررنا بها نتمنى أن تكون طبيعية ونتجاوزها، كل الفرق في القارة تلعب كرة جميلة، وقد تكون مصر من أقل المنتخبات في عدد المحترفين".

واختتم صلاح تصريحاته قائلًا: "أحلم باللقب الإفريقي مع المنتخب المصري، سيكون اللقب الأغلى بالنسبة لي".

وحصل صلاح على جائزة رجل مباراة مصر وغينيا بيساو، بعد أن سجل هدف المباراة الوحيد، بالإضافة إلى المستوى المميز الذي ظهر به طوال اللقاء.

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