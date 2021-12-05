صلاح: التجديد لليفربول لا يتوقف على الجانب المالي، وسعيد باهتمام برشلونة!

أكد النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول أنه لا يربط تجديده للريدز بالاتفاق ماليًا فقط وأنه هناك الكثير من التفاصيل التي يجب أن يتم التعامل معها أولًا.

جاء هذا في حوار لصلاح مع شبكة "MBC" تطرق خلاله للحديث عن عدة أمور، من ضمنها اهتمام برشلونة بالحصول على خدماته.

ما الذي قاله صلاح عن مستقبله في ليفربول؟

قال صلاح: "قلت ذلك من قبل عدة مرات، لو كان الأمر يعود لي فأنا أريد الاستمرار في صفوف ليفربول، لكن القرار في أيدي الإدارة، وعليهم حل ذلك الأمر".

وأضاف: "لا توجد مشكلة في الوقت الحالي لكن يجب أن نتوصل إلى اتفاق من أجل العقد، الأمر يعود لهم في النهاية".

ما هي العقبات التي تؤجل تجديد العقد بحسب ما قال صلاح؟

وأردف محمد: "قيمتك المالية هي التي تظهر كم يقدرك النادي، وأنهم على استعداد للقيام بأي شيء من أجلك لتبقى، لكن في النهاية قراري نفسه لا يتوقف فقط على الأمور المادية".

وأكمل: "هناك أشياء لها علاقة بطموح النادي والمدرب ونوعية الصفقات التي يتم ضمها، كل تلك تفاصيل هامة في اتخاذ القرار".

ما الذي قاله صلاح عن اهتمام برشلونة به؟

وصرح: "لقد قرأت عن اهتمام تشافي بضمي إلى صفوف برشلونة، وهذا الشيء يجعلني سعيدًا للغاية أن أجد اهتمام من فريق مثلهم، لكنني سعيد في ليفربول، وسنرى ما الذي سيحدث في المستقبل.

وأنهى كلماته: "في الوقت الحالي كل أفضل أن أستمر في الدوري الإنجليزي، فهو الدوري الأفضل في العالم بالنسبة لي".

جدير بالذكر أن عقد صلاح الحالي ينتهي بحلول الصيف بعد القادم في 2023 أي أن أمامه 18 شهرًا مع الريدز قبل الرحيل لو لم يتم التجديد له.

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