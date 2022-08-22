صلاح: أريد الدوري ودوري الأبطال ونونيز في حاجة إلى الخبرة

محمد صلاح نجم ليفربول يتحدث عن مواجهة مانشستر يونايتد وداروين نونيز ودوري الأبطال والمنافسة مع مانشستر سيتي.

أكد المصري محمد صلاح على رغبته في الفوز بكافة الألقاب الممكنة في الموسم الجديد والمقبل رفقة ليفربول، وتحدث عن المنافسة مع مانشستر سيتي وتشيلسي وآرسنال.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "بي إن سبورت"، وأكد خلالها أن المواجهة ضد مانشستر يونايتد ستكون في غاية الصعوبة، وتطرق للحديث عن أمور أخرى.

وقال صلاح: "المباراة الأولى سُرقت منا، فولهام لعب مباراة جيدة ولم نكن في حالة جاهزية كبيرة، وفي المباراة الثانية الطرد أثر علينا، لا يزال الوقت مبكرًا وسنحاول التعويض فيما هو قادم، البداية لم تعجبنا، فنحن نريد المنافسة على اللقب".

وعن مواجهة مانشستر يونايتد: "من المؤكد أنني أتمنى التسجيل ضد مانشستر يونايتد هذا أمر مفروغ منه ١٠٠٪ لكنني متأكد أن المباراة ستكون صعبة علينا كما هي عليهم".

وأضاف: "مانشستر يونايتد عانى في أول مباراتين ويسعون للفوز بتلك المباراة للخروج من تلك الحالة، ونحن كذلك نريد الوصول لمركز أفضل وأن نبدأ في تحقيق الفوز بالمباريات، المباراة ستكون صعبة في الجانبين، لكن أتمنى بالتأكيد أن يفوز ليفربول بالمباراة".

وأكمل عن المنافسة هذا الموسم: "تشيلسي سيكون في الصورة وآرسنال أيضًا ونحن، صحيح أن سيتي كان بطلًا لكن في مرتين فاز بفارق نقطة واحدة، وكان هناك تنافس كبير، أتمنى أن نفوز باللقب هذا الموسم".

وعن تجديد عقده قال: "قلت من البداية إنني أريد البقاء مع النادي فأنا أشعر بالراحة في النادي والمدينة والجماهير تحبني وفي النهاية اتفقنا على الاستمرار".

وأردف: "أهدافي الشخصية ستأتي، لكننا نريد الفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم والموسم المقبل أيضًا، لا يجب التفكير في الأهداف الفردية في الوقت الحالي، ستأتي وحدها طالما أساعد الفريق على تحقيق الألقاب".

وعن رحيل ماني وانتهاء شراكة الثلاثي صلاح وماني وفيرمينو قال: "فيرمينو لا يزال متواجد، وننتظر الكثير من نونيز ولويز أيضًا، كلاهما صغيران وفي حاجة للخبرة، والجميع يساعدهما".

وزاد كلماته: "تحدثت مع نونيز ولويز، عليهما الهدوء وألا ينجرا لما يحدث حولهما، فهما لديهما الكثير من الإمكانات الكبيرة، ومتأكد من تسجيل نونيز للكثير من الأهداف معنا".

“في العام الماضي كان شعوري بجائزة لاعب العام مختلف بعض الشيء، شعرت بسعادة فوق العادة، أكثر حتى من الحذاء الذهبي ولا أملك شرحًا لذلك، وبسببها أردت الفوز بالمزيد من الجوائز، صحيح أنني أردت الفوز بدوري الأبطال أو الدوري لكن هذا ما حدث".

"لا أحاول أن أكون أي شخص إلا نفسي، لا أركز مع أي شخص، أقوم بما يحلو لي دون أن أقول لأحد أن يأخذني كقدوة".

"دائمًا أحارب للفوز بكل شيء مع النادي الذي ألعب له، ونريد الفوز بالدوري ودوري الأبطال هذا العام".