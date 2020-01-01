صلاح إلى ريال مدريد .. نهاية أهازيج ليفربول، وبنزيما سلاحه للكرة الذهبية!

هل الأفضل لصلاح الرحيل إلى ريال مدريد؟

"لا أحد يعلم ما يخفيه المستقبل"!

إجابة مقتضبة من محمد صلاح، نجم ليفربول، حول مستقبله وإمكانية اللعب مع ريال مدريد أو برشلونة في السنوات المقبلة، في حال لم يجدد عقده رفقة حامل لقب الدوري الإنجليزي.

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تصريحات صلاح مع صحيفة "آس" الإسبانية أثارت الكثير من الجدل، سواء بتعليق محمد أبوتريكة على الواقعة وأنّ اللاعب لم يتم تقديره حق قدره، وتأكيده "شعور صلاح بالحزن في ليفربول" دون الكشف عن السبب.

الصحف المدريدية وبالأخص "ديفنسا سنترال" أكدت أنّ ريال مدريد تواصل بالفعل مع وكيل أعمال صلاح، وهناك محاولات جادة لجلب اللاعب في الصيف المقبل، بيد أنّ قيمة الصفقة قد تصل إلى 150 مليون يورو خاصة وأنّ عقد المصري ينتهي في 2023.

ومع زيادة التكهنات، وصعوبة توقيع برشلونة مع اللاعب لأسباب اقتصادية قبل أن تكون رياضية، فهل يكون محمد صلاح الخيار الأفضل لريال مدريد؟ وهل يتخذ الفرعون قراره النهائي باللعب لصالح الملكي؟

لماذا يجب على صلاح رفض برشلونة؟

لو افترضنا أنّ برشلونة قادر على جلب اللاعب، فإنّ صلاح لا يجب أن يقبل اللعب مع النادي الكتالوني.

أولًا: يمتلك برشلونة العديد من اللاعبين في مركز الجناح ويستخدمون القدم اليسرى مثل ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان وعثمان ديمبيلي وحتى الوافد الجديد فرانسيسكو ترينكاو.

ثانيًا: برشلونة لا يمتلك مهاجمًا صريحًا لكي يساعد صلاح على الاستناد عليه والدخول لعمق الملعب، مما يجعل الفرعون المصري مكلفًا بمهام مختلفة تقلل من خطورته المعتادة.

ثالثًا: برشلونة يميل للعب بأسلوب محدد، فحتى لو عاد الفريق لطريق النتائج الإيجابية فالجميع بانتظار هوية الفريق والتي لا تتناسب مع نجم ليفربول.

أسينسيو فقط من يهدد صلاح وبنزيما سلاحه

بالنظر إلى شكل ريال مدريد الحالي، فإنّ الفريق يعاني من غياب لاعب جناح هداف منذ رحيل كريستيانو رونالدو، فحتى إيدين هازارد لا يمتلك معدلات تهديفية مرتفعة.

النادي الملكي لا يمتلك جناح أيمن جيد، فرغم تألق لوكاس فاسكيز مؤخرًا لكن لا يمكن الاعتماد عليه فقط، وحتى ماركو أسينسيو لم يعد لمستواه منذ العودة من الإصابة، أما رودريجو وفينيسيوس فهما في الأصل يميلان للجهة اليسرى.

وبعد رحيل جاريث بيل، لا يوجد سوى أسينسيو فقط من يشغل مركز الجناح ويلعب بقدمه اليسرى، وبالتالي فإنّ وجود صلاح سيكون إضافة قوية وحقيقية لمركز بحاجة للاعب مثل صاحب الـ28 عامًا.

صلاح أيضًا يفضل وجود مهاجم يميل إلى الخروج كثيرًا من منطقة الجزاء والضغط على الدفاع وفتح المساحات للأجنحة، ومثل ما يقوم روبيرتو فيرمينو بالأمر في ليفربول، فإنّ كريم بنزيما يجيد ذلك بشكل كبير، ورأيناه كيف ساعد كريستيانو رونالدو كثيرًا خلال مواسم زين الدين زيدان.

المعدلات التهديفية الحالية لصلاح تجعل اللاعب الأنسب لزيادة الشراسة الهجومية لريال مدريد، كما أنّ لعبة التحولات التي يعتمد عليها زيدان في عديد المباريات ستكون مناسبة لإمكانيات المصري القادر على الركض في المساحات بصورة جيدة.

في كل الأحوال، سنجد أنّ صلاح يمثل القطعة الناقصة في هجوم ريال مدريد، وبالتالي سيكون انضمامه إلى النادي الملكي إضافة حقيقية.

أزمات كبيرة للفرعون المصري في إسبانيا

لو نظرنا إلى الأسماء التي جاءت من إنجلترا لتلعب في إسبانيا سنجد أنّ أغلبهم وجد العديد من الصعوبات، وربما يرجع ذلك إلى اختلاف أساليب اللعب، وطبيعة الكرة في الليجا.

هازارد يعاني حتى حينما يشارك، فيليبي كوتينيو لم يقدم شيئًا يذكر مع برشلونة، وأسماء كثيرة لم تجد الدوري الإسباني مشابهًا للإنجليزي.

ولكن صلاح قادر على تجاوز هذه الأمور، لكنّه سيصبح تحت ضغط أكبر – خاصة بعد عودة الجماهير واللعب في "سانتياجو برنابيو" – لأنّه سيكون مطالبًا بقيادة الفريق على النحو الذي قام به صاروخ ماديرا.

في ليفربول، هناك أهازيج تردد باسم صلاح، وسواء يعيش أفضل فتراته أو أسوأ أيامه، فإنّ الجمهور لن يتوقف عن الهتاف لأجله إما بهدف تقديره أو تشجيعه على التحسن، أما في مدريد فالموقف سيختلف، فلو تراجع مستوى المصري قليلًا لن يستمع إلا إلى صافرات الاستهجان، فحتى زيدان وكريستيانو رونالدو وغيرهم تعرضوا لذلك.

تأثير هذا الأمر كبير على اللاعب، ونستدل على ذلك بما قاله فيرناندو توريس، نجم ليفربول وأتلتيكو مدريد، في حوار مع خورخي فالدانو أنّه حينما كان في ليفربول لم يستمع إلا إلى صوت التشجيع والهتافات الإيجابية، لكن برحيله إلى تشيلسي أصبح محط انتقاد الجماهير في كل مباراة مما تسبب في تحول مستواه من سيئ إلى أسوأ.

صلاح قد يعاني في ريال مدريد لهذا السبب، لكن لو نجح في التغلب عليه فسوف تكون نقطة انطلاق لمواسم عظيمة مع الفريق الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا، وربما يتسبب ذلك في رفعه للكرة الذهبية مستقبلًا.

باختصار، صلاح مناسب لريال مدريد على المستوى الفني لكنّه سيجد صعوبة بسبب الضغوط المتلاحقة والتوقعات العالية، وبالتالي فالتحدي كبير والفرصة ليست سهلة!