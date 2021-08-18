صلاح إلى برشلونة .. هل يتحقق الحلم من خلال ميسي؟

حلم الدوري الإسباني يقترب من النجم المصري

انتهت قصة ليونيل ميسي مع برشلونة هذا الصيف، ليرحل تاركًا من خلفه العديد من المشاكل والنواقص لدى النادي الكتالوني.

فريق المدرب رونالد كومان سيدخل الموسم من دون قائده ولاعبه الأفضل على مدار التاريخ، دون أي تعويض، حتى ولو من الناحية العددية.

تعويض ميسي بلاعب مثله هو أمر لا يمت للواقع بصلة، ولكن بكل تأكيد برشلونة بحاجة إلى لاعب كبير بنفس مركزه بعد رحيله إلى باريس سان جيرمان.

محمد صلاح يمتلك بعض الصفات التي يحتاجها برشلونة في خليفة ميسي، فهل يحدث ذلك؟

لماذا هو الأنسب الآن؟

مهارة ميسي من الصعب تعويضها بكل تأكيد، لكن قدرات صلاح التي أظهرها مع ليفربول كجناح أيمن ومهاجم متأخر على مدار السنوات الماضية تجعله مناسبًا لبرشلونة.

اللاعب عقده ينتهي مع الريدز في يونيو 2023 ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن، وسط محاولات من يورجن كلوب بإقناعه بالبقاء.

صلاح نفسه تحدث أكثر من مرة عن حلم اللعب في الدوري الإسباني بشكل علني، وربما لا توجد فرصة أفضل من رحيل ميسي عن برشلونة لتحقيق هذا الحلم.

السجل التهديفي للدولي المصري سيساعد الفريق الكتالوني كثيرًا لسد العجز الذي سيتركه ميسي، الذي كان يسجل أكثر من 30 هدفًا في كل موسم.

صاحب الـ29 سنة يستطيع تسجيل نفس العدد بفريق كبير بحجم برشلونة، ولكن سيكون بحاجة لنفس المساعدة التي يتلقاها في ليفربول، لذلك صفقة صلاح يجب أن تكون ضمن حملة تجديد في صفوف برشلونة عمومًا.

متى تحدث الصفقة؟

فرص انتقال صلاح إلى برشلونة الآن تبدو شبه مستحيلة، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي وتسببت في رحيل ميسي لصفوف باريس هذا الصيف.

ربما سيكون على صلاح الانتظار وعدم تجديد عقده الآن، والانتظار حتى الصيف القادم في 2022 ليتبقى على عقده وقتها سنة واحدة فقط.

انتظار صلاح سيضع الكثير من الضغط على ليفربول، من أجل عدم المغالاة في قيمة التخلي عنه لصالح برشلونة، خاصة وأن قيمته السوقية تصل إلى 100 مليون يورو.

جوان لابورتا خرج مؤخرًا للتأكيد بأن برشلونة بحاجة للانتظار لعامين من أجل التعاقد مع صفقات ضخمة، ولكن في حالة التخلي عن أحد اللاعبين مثل عثمان ديمبيلي أو أنطوان جريزمان قد تكون الأمور أكثر سهولة الصيف القادم.

ربما العيب الوحيد في صفقة صلاح، هو بلوغه 30 سنة العام القادم، مما قد يجعل النادي الكتالوني يفكر في بعض الأهداف الأخرى لإضافة حل هجومي جديد بعد رحيل ميسي.

بدائل أخرى

برشلونة قد لا يلجأ للاعب بنفس مركز ميسي، والاكتفاء بالدفع بجريزمان أو ديمبيلي في الجناح الأيمن، وربما يكتفي بالتعاقد مع لاعب آخر هجومي بشكل عام.

كيليان مبابي ربما ينتظر حتى نهاية عقده مع باريس الصيف القادم، لذلك قد يدخل برشلونة في صراع مع ريال مدريد على ضمه، بصفقة قد تكون مجانية!

هناك أيضًا صفقة أصعب، وهو المهاجم النرويجي إرلينج هالاند الذي يبلغ من العمر 21 سنة ويمتلك حاسة تهديفية خارقة يمكنها مساعدة برشلونة أيضًا.

ساديو ماني كذلك يظهر كحل لبرشلونة، ولكن انخفاض مستواه الفترة الأخيرة ربما يضع الكثير من التحفظات حول أي تحرك محتمل.

برناردو سيلفا جناح مانشستر سيتي الذي يجيد اللعب في الوسط أيضًا، يمكنه مساعدة الفريق ولكنه بكل تأكيد لا يمتلك نفس السجل التهديفي لأي من البدائل الأخرى.

وأخيرًا يأتي المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الذي أراد مغادرة إنتر الصيف الماضي للعب بجوار ميسي، ولكنه الآن قد يكون بديلًا له.

كل هذه الحلول تبدو منطقية لبرشلونة وعلى رأسها صلاح، ولكن سيكون على النادي الكتالوني الانتظار حتى الصيف القادم على أقل تقدير للتحرك لضم أي من هؤلاء النجوم.