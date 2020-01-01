صلاح: أردت الفوز بالأبطال والدوري الإنجليزي من البداية

الدولي المصري أصر على تحقيق البطولتين منذ يومه الأول في ليفربول

أكد محمد صلاح الجناح المصري المحترف في صفوف ليفربول، أن هدفه الرئيسي بعد الانتقال للفريق، كان الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

صلاح انضم للريدز قادماً من روما في 2017، وأصبح من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، وحقق العديد من الإنجازات الفردية والجماعية.

اللاعب حقق دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وفاز بكأس السوبر الأوروبي والدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية هذا الموسم.

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وقال صلاح عن شعوره بعد الموسم الثالث مع ليفربول:"عندما كان يسألني البعض، هل تفضل الفوز بالأبطال أو البريميرليج، إجابتي دائماً كانت الحصول عليهما معاً".

وأضاف:شعورنا لا يصدق هذا الموسم بعد الفوز بالدوري، لأن الجمهور كان ينتظر التتويج باللقب، لذلك أشعر بسعادة كبيرة واستمتاع بعد الفوز به".

وأما عن خسارة الدوري الموسم الماضي:"الفوز بدوري أبطال أوروبا كان إنجازاً عظيماً، لأنها بطولة كبيرة وقيمتها عالية جداً، بعدها شعرنا بالإحباط لخسارة الدوري بفارق نقطة وحيدة، ولكن لو نظرت لعدد النقاط التي جمعناها، ستتفهم شعورنا بالفخر لما فعلناه رغم الإخفاق في النهاية".

وتابع:"الأهم الآن هو عودتنا بعدها والحصول على لقب الدوري هذا الموسم وإسعاد الجماهير".

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وأما عن خسارة دوري الأبطال في 2018:"أعطتنا الدافع والثقة لاعتلاء منصات التتويج، تخيل لو كنا خسرنا نهائي الأبطال العام التالي أيضاً مع فقدان البريميرليج بفارق نقطة".

يذكر أن صلاح البالغ من العمر 28 سنة، نجح في تسجيل 23 هدفاً مع ليفربول هذا الموسم، وصنع 13 في 48 مباراة بقميص الريدز.