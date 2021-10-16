صلاح: أحياناً لا أكون محظوظاً وهدفي أمام سيتي أفضل من هدف واتفورد!

ماذا قال صلاح عقب انتهاء المباراة؟

كعادة كل مباراة، كتب محمد صلاح سطر جديد في تاريخه الشخصي واستطاع أن يعادل رقم ديديه دروجبا كأكثر لاعب أفريقي تسجيلًا للأهداف برصيد 104 هدفًا.

صلاح علق في تصريحات أجراها مع "بي تي سبورت" عقب المباراة مباشرةً عن مشاركته في الفوز العريض لليفربول على ضيفه واتفورد بخمسة أهداف مقابل لاشيء.

ماذا قال صلاح؟

وقال: "أعتقد أننا لم نكن نريد أن نبدأ مثل مباراة السيتي، لذا تحدثنا في غرفة الملابس عن بدء المباراة بشكل جيد وهذا ما فعلناه".

وأضاف: "كل الأهداف كانت مهمة للغاية لكن بوبي قام بعمل رائع بتسجيل ثلاثية لذا تهانينا له وساديو أيضًا سجل هدفًا رائعًا".

ماذا قال صلاح عن هدفه؟

وقال عن هدفه: "لم أشاهده بعد.،ربما كانت المباراة الأخيرة (ضد مان سيتي) (كانت أفضل). لا أعرف أيهما أفضل".

وتابع: "كنت في منطقة الجزاء أحاول العثور على شخص ما أو التسجيل بنفسي، الأمر كله يتعلق بالفريق، هذا هو الشيء الأكثر أهمية".

واختتم مجاوبًا عما إذا كان في أفضل لحظة في مسيرته: "لا أعرف، أحيانًا لا يحالفني الحظ في تسجيل الأهداف ولكني أحاول دائمًا مساعدة الفريق بنسبة 100٪. أنا واثق في الوقت الحالي، وأساعد الفريق يفوز بالنقاط وهذا أهم شيء".

اقرأ أيضًا:

الأفضل في الكوكب وتحول إلى ميسي .. ردود الأفعال على تألق صلاح ضد واتفورد

في ليلة معادلة صلاح لدروجبا .. ليفربول يكتسح واتفورد

"صلاح سينتقل إلى برشلونة أو ريال مدريد أو باريس"