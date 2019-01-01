صفوان السويكت لجماهير النصر: أنا واحد منكم، والقادم أفضل وأقوى

أولى كلمات الرئيس الجديد للنصر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

فاز الدكتور صفوان السويكت برئاسة نادي النصر السعودي للسنوات الأربعة القادمة، ذلك خلال الانتخابات التي جرت اليوم بعد انعقاد الجمعية العمومية.

المحامي والمستشار المالي بدا سعيدًا للغاية بفوزه بمقعد رئاسة بطل الدوري السعودي، وقد تحدث بكلمات بسيطة عقب إعلان النتيجة.

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إذ قال موجهًا حديثه لجماهير النصر "القادم أجمل وأفضل وأروع وأقوى بإذن الله. أريد منكم دعم النادي بالحضور للمباريات، وأبشركم بالخير".

أضاف "ناديكم قوي، وأنا واحد منكم، أنا مشجع للنصر قبل أن أكون رئيس مجلس إدارة النادي".

وقال الرئيس الجديد في تصريحات أخرى أنه يعد جماهير العالمي بسيل لا ينقطع.

يُذكر أن فوز السويكت بالمنصب المهم كان متوقعًا بعد إجماع عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية في النادي خاصة حملة العضويات الذهبية على اختياره والتصويت له.

وسيبدأ السويكت عمله سريعًا في ملف فريق كرة القدم خاصة حسم ملف اللاعبين الراحلين والصفقات الجديدة استعدادًا للموسم القادم، وكان النادي قد أعلن أمس التعاقد مع عبد الفتاح آدم مهاجم التعاون بعد منافسة شديدة مع الهلال والاتحاد.