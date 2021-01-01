السويكت يعلن التصعيد بعد عقوبات العنصرية: تمخض الجبل فولد فأرًا

رئيس النصر يرى أن عقوبة البلطان وسيبا مخففة

أعلن صفوان السويكت؛ رئيس نادي النصر السعودي، اتخاذه إجراءات تصعيدية ضد قرارات لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، في واقعة العنصرية تجاه سيباستياو جونيور "سيبا"؛ لاعب الشباب السعودي.

مسؤولو الليث الأبيض اتهموا حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي للنصر، بالتلفظ بلفظ عنصري تجاه سيبا، وتسبب ذلك في دخول خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب، في مشادة كلامية مع مسؤولي العالمي، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في 13 من فبراير الجاري

فيما أعلن لجنة الانضباط اليوم الخميس، براءة عبد الغني من العنصرية، لكنها عاقبته في واقعة أخرى رفقة البلطان وسيبا. (طالع العقوبات كاملة)

وكتب السويكت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " إساءات لفظية وتجريح وإتهام في الذمم وتشهير أمام الملأ وتعدي على السمعة الشخصية وتأليب للرأي العام وإساءة لوجه الرياضة السعودية داخليا وخارجيا ومخالفة صريحة لجميع المواد النظامية، وفي النهاية عقوبة مخففة جدا !!! تمخض الجبل فولد فأرا .. عجبي والله".

وأضاف: " الأمل بالله ثم في النيابة العامة والمحكمة الجزائية في إحقاق الحق والأخذ بحق المظلوم".

إساءات لفظية وتجريح وإتهام في الذمم وتشهير أمام الملأ وتعدي على السمعة الشخصية وتأليب للرأي العام وإساءة لوجه الرياضة السعودية داخليا وخارجيا ومخالفة صريحة لجميع المواد النظامية، وفي النهاية عقوبة مخففة جدا !!! تمخض الجبل فولد فأرا .. عجبي والله — د. صفوان السويكت (@AlsuwaiketS) February 25, 2021

يذكر أن المباراة كانت قد انتهت بهزيمة العالمي برباعية نظيفة، لتكون الهزيمة الأولى له على ملعب مرسول بارك، وفي عهد المدرب ألين هورفات، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.