صفقة هزت عرش الاتحاد .. حين أقام الهلال "العرس" ولم يحضر العريس

اجتمعت أندية دوري المحترفين السعودي يوم أمس للبحث في جدول الدوري للموسم الجديد

سوق الانتقالات مسرح يزدحم بالقصص المثيرة والممتعة، أبطاله يتنوعون ما بين مسؤولي الأندية واللاعبين ووكلاء اللاعبين، وقد أطلقنا في جول النسخة العربية سلسلة من "قصص" سوق الانتقالات الخاص بالدوري السعودي والتي شهدت تنافسًا بين أنديته للظفر باللاعبين واستخدمت بها الكثير من الوسائل وشهدت الكثير من الإثارة.

اليوم نصل للحلقة الثالثة، ويُمكن هنا متابعة الأولى ، ومن ثم الاستمتاع بالثانية من هنا .

حديثنا في الحلقة الثالثة عن الصفقة التي هزت عرش الاتحاد .. الصفقة التي شهدت عُرس أقامه الهلال ولم يحضر العريس المنتظر.

منصور البلوي .. ملك ملوك الاتحاد

إن سألت أي مشجع للاتحاد عن أفضل رئيس في تاريخ النادي، سيختار 9 من 10 على الأقل الرئيس منصور البلوي، وإن سألت مشجعي كرة القدم السعودية عن أهم الرجال المؤثرين في تاريخ كرة القدم السعودية سيتواجد البلوي بالتأكيد ضمن الخيارات الخمسة الأولى.

البلوي انتقل عام 1993 من مدرجات تشجيع العميد إلى العمل الإداري، وقد صعد السُلم تدريجيًا حتى وصل للقمة عام 1993 بتوليه منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

البلوي قاد الاتحاد للفوز بالعديد من الألقاب أبرزها الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا مرتين وإحراز المركز الرابع في مونديال الأندية، لكن قوته الكبرى ومصدر إثارته الكبيرة للجدل كانت في سوق الانتقالات، إذ استطاع خطف العديد من النجوم من فم منافسيه، وتفوق على الجميع في صراع الانتقالات وضم العديد من النجوم للاتحاد، ومنهم بطل قصتنا اليوم .. محمد كالون.

محمد كالون .. موسم ذهبي مع العميد

خاض كالون مسيرة جيدة جدًا في أوروبا توجها باللعب للإنتر وموناكو، وخلال تواجده مع الأخير نجح البلوي في التعاقد معه لدعم حظوظ الاتحاد في دوري أبطال آسيا 2005.

المهاجم السيراليوني انضم للعميد بالإعارة لموسم واحد مقابل 4.5 مليون يورو تقريبًا علمًا أن قيمته السوقية آنذاك كانت 10 ملايين يورو، وقد خاض مع الاتحاد موسمًا ذهبيًا سجل خلاله 12 هدفًا في الدوري السعودي و6 أهداف في دوري أبطال آسيا توجته هدافًا للبطولة وقادت الاتحاد للفوز باللقب.

وشارك كالون مع الاتحاد في كأس العالم للأندية ولعب المباريات الثلاثة كاملة وسجل هدفًا واحدًا في لقاء خسارة المركز الثالث.

مسيرة كالون مع الاتحاد كانت رائعة وقد خطفت أنظار المنافسين الكبار وعلى رأسهم الهلال، وقد انتهت بعد موسم واحد بعودته إلى ناديه الفرنسي.

الهلال .. انتقام لم يصل لنهايته

الهلال لم يحظ بموسم جيد في 2006-2007، إذ خسر لقب الدوري السعودي أمام الاتحاد في المباراة النهائية رغم أنه أنهى مرحلة الدوري متصدرًا لجدول الترتيب، وخرج من كأس ولي العهد بالخسارة أمام الأهلي في نصف النهائي، ونجاحه الوحيد كان التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

أرادت الإدارة توجيه ضربة قوية للاتحاد والثأر منه وتحقيق انتصار معنوي وجماهيري بعد خسارة اللقب، ولذا سعت خلف كالون ونجح النادي في التوصل لاتفاق معه على كافة تفاصيل العقد، خاصة أن اللاعب كان متاحًا بالمجان بعد انتهاء عقده مع موناكو.

أعلن الهلال عن الصفقة بالفعل وقد أبدى الجمهور سعادته البالغة بها وبدأت الاستفزازات الجماهيرية المتبادلة بين الزعماء وجماهير الذهب، وأكد النادي موعد وصول اللاعب وإقامة المؤتمر الصحفي الخاص به للكشف عن التوقيع الرسمي.

الهلال أقام "العرس"، لكن أين العريس!؟

وصل كالون السعودية بالفعل وأقام في فندق ماريوت، وحدد الهلال موعد الكشف الطبي وتوقيع العقود وأبلغ الجميع بعقد مؤتمر صحفي مساءً لتوقيع العقود والإعلان عن الصفقة.

أقام الهلال "العرس" لكن فجأة ودون أي مقدمات .. اختفى "العريس".

اختفى محمد كالون تمامًا ولم تنجح كل المحاولات الهلالية للوصول إليه، حتى علم الجميع فيما بعد أنه سافر إلى جدة للتوقيع مع الاتحاد بعد اتصال جمعه بالرئيس منصور البلوي وتم الاتفاق خلاله على عودة اللاعب للاتحاد.

لم يصمت الهلال أبدًا وعقد المؤتمر الصحفي وتحدث به عبد الرحمن النمر نائب رئيس النادي آنذاك قائلًا "كنا نتفاوض مع لاعبين آخرين، لكن تحدث معنا عصام العبدلي وطلب منا تفويضًا للتفاوض مع كالون، وفوضناه بالفعل وبعدها بأيام توصلنا لاتفاق مع اللاعب لتوقيع عقد لمدة موسمين مقابل 4.5 مليون يورو، منها مليون يورو عند توقيع العقد ومليون بعد 4 أشهر ونصف مليون في ديسمبر 2008 ومليوني يورو رواتب خلال مدة العقد".

أضاف "أرسل اللاعب موافقته على العرض الهلالي بالبريد الإلكتروني، وطلب تعديلات على مكافأة الفوز بالبطولات وعدد تذاكر الطيران وتوصلنا لاتفاق حول الأمر وحضر إلى الرياض بناءً على ذلك الاتفاق".

تابع "وصل اللاعب مساء الأربعاء واتفقنا على خضوعه للفحص الطبي صباح الخميس، اعتذر بحجة الإرهاق وطلب التأجيل ليوم الجمعة بعد أن يُوقع العقود يوم الخميس ووافقنا على ذلك. اجتمعنا به عصر اليوم الخميس واتفقنا على كافة التفاصيل وأجرينا اتصالًا مع عبد الله البرقان وطلبنا منه تجهيز العقود بالتعديلات الجديدة ليتم توقيعها في مؤتمر صحفي يُعقد الساعة الثامنة مساءً".

وأوضح النمر أن اللاعب طلب بعدها تأجيل الموعد للساعة العاشرة مساءً بحجة رغبته الذهاب للتسوق، وبعدها تحدثوا مع الفندق ليعلموا أنه غادره، وبعدها وصلتهم معلومات أنه غادر إلى جدة على متن طائرة خاصة.

النمر واصل كشف الحقائق قائلًا "اكتشفنا سفر كالون إلى جدة مع شخص يُدعى إبراهيم سليمان يعمل لدى رجل أعمال سعودي معروف، وحين تحدثنا مع الوسيط في الصفقة "عصام العبدلي" تحدث مع اللاعب وأكد لنا تواجده في جدة".

"هناك اتفاقية ملزمة للطرفين وقع عليها اللاعب ولن نصمت على حقنا أبدًا، بل سنقدم شكوى للجهات المعنية ونرفق معها كافة الوثائق التي تُدين المتورطين في هروب اللاعب وكلنا أمل في أن يتخذ المسؤولون في رعاية الشباب الإجراءات اللازمة".

منصور البلوي على الجانب الآخر أقام مؤتمرًا صحفيًا وصفه بالاستثنائي في اليوم التالي، ونفى خلاله كل تلك الاتهامات من جانب الهلال وأكد أن ناديه أتم تعاقده مع 3 لاعبين أجانب بالفعل وليس بينهم كالون، مشيرًا إلى عدم مسؤوليته عمن يتواجد في جدة أو من يهرب من الأندية الأخرى.

عدة مصادر أكدت أن الاتحاد والبلوي تحديدًا نقلوا كالون إلى الريان القطري، لكنه نفى ذلك تمامًا مؤكدًا أن الاتحاد ليس جسرًا لأي فريق آخر.

كالون .. الصفقة التي هزت عرش الاتحاد

تقدم الهلال بشكوى ضد اللاعب ونادي الاتحاد ورئيسه، وقد شكلت رعاية الشباب لجنة سريعة للبحث في شكوى النادي، لكن خلال اجتماعها أبلغت أنه تم قبول استقالة منصور البلوي من منصبه رئيسًا للاتحاد وانسحابه من المشهد الرياضي تمامًا، لتتخذ اللجنة قرارًا بمنع احتراف كالون في الدوري السعودي واتخذت مجموعة من القرارات الأخرى لضمان عدم تكرار ما حدث.

البلوي ظهر في إبريل 2020 في مقطع فيديو ونفى تمامًا علاقته بهروب كالون من الهلال، مؤكدًا أنه تم افتعال تلك القصة لإبعاده عن المشهد الرياضي ونادي الاتحاد، وقال خلال مقابلة لم تُنشر أبدًا مع قناة 24 "جاءني اتصال من شخصية هلالية لتقديم استقالتي، أقسم بالله أنني لم أر كالون أبدًا".

🚨 منصور البلوي لأول مرة يتحدث عن أسباب ابعاده من الوسط الرياضي :



• شخصية هلالية كان لها نفوذ آنذاك الوقت هيا ورا ابعادي

• ابعادي كان مدروس وسيناريو مخطط

• أقسم بالله محمد كالون لم اراه عندما أتى للهلال pic.twitter.com/cvx34c1GRQ — صحيفة اتي تايقرز (@itti_Tigers) April 7, 2020

صفقة محمد كالون التي لم تتم هزت عرش الاتحاد وأزاحت البلوي عنه، وبعدها بدأ مسلسل تراجع النادي للخلف حتى وصل إلى المنافسة للهروب من الهبوط خلال المواسم الأخيرة، إلا أن استعاد النادي "وعيه" وقدم موسمًا رائعًا في 2020-2021.

تلك كانت قصتنا اليوم عن صفقة محمد كالون التي لم تتم لكنها أحدثت جدلًا مازال متواصلًا حتى الآن، ومازالت تحتفظ بالكثير من الأسرار التي تنتظر الكشف عنها في السنوات القادمة.