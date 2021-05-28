صفقة مدوية في الطريق .. الهلال ينافس أندية أوروبا لضم لاعب جديد

الهلال يواصل مشواره للتعاقد مع لاعبين مميزين

تواصل إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، سعيها للتعاقد مع لاعبين جدد، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

وكان الهلال قد أبرم صفقتين استعدادًا للموسم القادم، أولهما اللاعب حمد اليامي في صفقة انتقال حر من القادسية، ثم المهاجم المالي موسى ماريجا، لاعب بورتو البرتغالي، في صفقة انتقال حر أيضًا.

من هي الصفقة الجديدة للهلال؟

وأشارت صحيفة "دي جي سبورت" الرومانية إلى أن إدارة نادي الهلال، تقدمت بعرض لنادي ستيوا بوخارست الروماني، من أجل ضم صناع الألعاب فلورين تاناسي.

نادي الهلال يسعى لتدعيم مركز صناعة اللعب، في ظل النقص العددي الذي يعاني منه في هذا المركز، خاصة بعد رحيل البرازيلي كارلوس إدواردو إلى شباب الأهلي الإماراتي.

كما أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الهلال ينافس عدة أندية للحصول على خدمات تاناسي، حيث لن تقل الصفقة عن 5 ملايين يورو.

ما هي الأندية التي تنافس الهلال على تاناسي؟

وأكدت الصحيفة الرومانية على أن أندية طرابزون سبور وباشاك شهير من تركيا، وأندرلخت البلجيكي ونيويورك الأمريكي ومارسيليا الفرنسي، يريدون التعاقد مع تاناسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل الهلال أيضًا في المفاوضات، لينافس الأندية الأوروبية التي تسعى للتعاقد معه خلال الفترة القادمة، على أن يحدد نادي ستيوا بوخارست موقفه من بيع لاعبه.

من هو تاناسي؟

ويبلغ تاناسي من العمر 26 عامًا، حيث كان لاعبًا في أكاديمية جورجي هاجي، قبل أن ينضم إلى ستيوا بوخارست، الذي قدم معه مستوى وأداء رائع خلال الفترة الماضية.

واستطاع تاناسي أن يسجل 25 هدفًا ويصنع 6 أهداف لزملائه هذا الموسم، خلال 35 مباراة شارك فيها بشكل رسمي، بمختلف البطولات.

ويعد تاناسي واحدًا من العناصر التي يعتمد عليها الجهاز الفني للمنتخب الروماني، حيث ارتدى قميص منتخب بلاده 9 مرات من قبل، وسجل هدفًا.

ما هو هدف إدارة الهلال؟

وتسعى إدارة نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، التعاقد مع لاعبين مميزين، خاصة على مستوى اللاعبين الأجانب، في ظل الرغبة في إعادة بناء الفريق من جديد.

وهناك أنباء عن اقتراب رحيل أكثر من عنصر أجنبي بالهلال، أبرزها البيروفي أندريه كاريلو، بالإضافة إلى الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، ولكن لم يتم الإعلان عن شيء بشكل رسمي.

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