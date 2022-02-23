صفقة محتملة تكشف موقف روسو من الاستمرار مع النصر

كشف الأرجنتيني ميجيل روسو؛ المدير الفني لفريق نادي النصر، عن موقفه من الاستمرار مع العالمي الفترة القادمة، بعد خروج الفريق من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الخسارة على يد الغريم التقليدي الهلال بهدفين مقابل هدف واحد، ليودع البطولة من دور الربع نهائي.

ما هو انطباع روسو عن تجربته مع النصر والدوري السعودي؟

المدرب الأرجنتيني خرج في تصريحات لشبكة "caracol" يكشف خلالها عن موقفه من الاستمرار مع نادي النصر خلال الفترة القادمة، بعد نتائج الفريق الطيبة تحت قيادته.

قال روسو: "وجدت في السعودية اختلافات كثيرة، حيث يتلقون الكثير من المعلومات من أوروبا وإفريقيا، وهذه المفاهيم مختلفة وجيدة بالنسبة لي".

ميجيل تابع: "تجربتي مع النصر ناجحة، ونجحت في قيادة الفريق من المركز التاسع، إلى المنافسة على صدارة الدوري واحتلال المركز الثاني خلف المتصدر".

ما هي الصفقة التي كشفت عن موقف روسو من الاستمرار مع النصر؟

تداولت بعض التقارير الصحفية، أخبارًا تشير إلى أن روسو يرغب في ضم الظهير الكولومبي فيليب أندريس رومان إلى نادي النصر، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأصفر.

وبعد سؤاله عن هذا الأمر، قال روسو: "لن أضم فيليب أندريس رومان إلى نادي النصر، لأن عقدي ينتهي في مايو المقبل، وأنا مستمر مع الفريق حتى نهاية عقدي".

تصريحات ميجيل روسو تشير إلى أنه بنسبة كبيرة لن يُصبح المدير الفني لفريق نادي النصر مع بداية الموسم القادم، إلا لو تم تغيير الاتفاق الذي تم بينه وبين إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر.

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