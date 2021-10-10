صفقة مجانية .. برشلونة يتحرك لضم بديل بوجبا وكيسييه!

أول صفقات برشلونة للموسم القادم؟

أفادت تقارير صحفية عن رغبة برشلونة في التعاقد مع دينيس زكريا، لاعب خط وسط بروسيا مونشنجلادباخ، خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

العديد من التقارير نشرت مؤخرًا عن رغبة جوان لابورتا، رئيس برشلونة في التعاقد مع لاعب وسط بدني على غرار يايا توريه، ليرتبط اسم بول بوجبا وفرانك كيسييه بالنادي الكتالوني.

لكن حسب ما ورد عن "موندو ديبورتيفو"هذه المرة، فإن نادي برشلونة قرر أن يصوب عينه نحو السويسري، دينيس زكريا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

لماذا يريد برشلونة اللاعب السويسري؟

اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا يمتلك عقد ينتهي في 30 يونيو القادم، وبالتالي سيكون له الحرية في التفاوض بداية من يناير المقبل دون الرجوع للنادي الألماني.

النادي الكتالوني يرى قدوم اللاعب في صفقة مجانية هي الأنسب لضمه، نظرًا للوضع المالي الدقيق للنادي.

وعلى الرغم من أن زكريا لاعب وسط إلا أنه يمكنه اللعب كمدافع وفي أكثر من مركز، وهذا ما يحتاجه برشلونة في الوقت الحالي.

من أهم أبرز المهتمين باللاعب؟

بحسب "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن جوزيه مورينيو مهتم بالتعاقد مع السويسري، كما أن اهتمام روما أثر على مفاوضات مونشنجلادباخ لتجديد عقد زكريا.

وفي الوقت الحالي، اتخذ روما خطوة بالفعل، وسيتعين على برشلونة الرد إذا كانوا يريدون حقًا الحصول على خدمات زكريا.

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