صفقة كويلار والهلال تعيد لاعب كورينثيانز من السعودية إلى البرازيل

الهلال يتعاقد مع جوستافو كويلار

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

تواجد جابرييل لاعب وسط فريق كورينثيانز البرازيلي، في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، بعد الاتفاق الذي تم بين ناديه والهلال، على تمثيل شعار الزعيم.

الهلال كان قد توصل لاتفاق مع كورينثيانز، على ضم جبراييل حتى صيف 2021، لتدعيم صفوف الزعيم.

وأشارت صحيفة "جلوب سبورت" البرازيلية إلى أن الهلال عمل على تسريع المفاوضات مع كورينثيانز، لضم جابرييل، قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الجارية، غدٍ السبت.

ولكن بعد نجاح الهلال في التعاقد مع جوستافو كويلار لاعب وسط فلامنجو، قام مسؤولي الزعيم بالتراجع عن الصفقة.

نادي كورينثيانز أخطر جابرييل بضرورة العودة إلى البرازيلي، للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة يوم الأحد، أمام فريق أتليتكو مينيرو، بناء على طلب من المدرب فابيو كاريل.

جابرييل انضم لصفوف نادي كورينثيانز في عام 2017، ولعب 138 مباراة، وسجل خلالها 4 أهداف.