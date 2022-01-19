صفقة كبرى بين الهلال والشباب .. بانيجا مقابل 3 لاعبين

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الهلال يرغب في ضم النجم الأرجنتيني إيفر بانيجا لاعب وسط وقائد فريق نادي الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

بانيجا يعد أحد أهم عناصر فريق نادي الشباب، حيث يساهم بشكل كبير في تواجده بالمنافسة على صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية، إلى أن هناك مصادر تؤكد بأن نادي الهلال يرغب في التعاقد مع بانيجا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مقابل الاستغناء عن 3 لاعبين، ومبلغ مالي.

وأضافت الصحيفة أن الهلال مستعد للاستغناء عن الأرجنتيني لوسيانو فييتو، بالإضافة إلى الثنائي خليفة الدوسري ومد الله العليان للشباب، بالإضافة لمبلغ مالي لم يتم الكشف عنه.

المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة مع نادي الشباب بشأن بانيجا، وقد نرى صفقة كبرى تتم بين الهلال والشباب خلال الأيام القادمة، قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية، بنهاية شهر يناير الجاري.

ويرغب نادي الهلال في التخلص من فييتو خلال الفترة الحالية، في ظل عدم حاجة الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي ليوناردو جارديم لخدماته.

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وفي الجانب الآخر، يقدم بانيجا مستوى مميز للغاية منذ انضمامه للشباب، حيث قاده لتحقيق المركز الثاني بترتيب الدوري السعودي الموسم الماضي، بالإضافة إلى المشاركة بدوري أبطال آسيا 2022.