الدحيل وتوتنهام يتفقان على صفقة الـ13 مليون جنيه استرليني لتعويض بن عطية

صفقة ضخمة جديدة في دوري نجوم قطر

فسخ الدحيل القطري عقد مدافعه مهدي بن عطية عقب نهاية الموسم الماضي، وقد نجح أخيرًا في التوصل لاتفاق مع توتنهام الإنجليزي حول بديله في صفقة ستُكلف النادي ما يقرب من 13 مليون جنيه استرليني.

المدافع المغربي ارتدى قميص الدحيل في يناير 2019 مفضلًا إياه على عدة أندية أوروبية أبرزها ميلان، وقد فسخ عقده بالتراضي بعد موسمين ونصف.

من هو مدافع توتنهام الذي سيُعوض بن عطية في الدحيل؟

صحيفة تيليجراف الإنجليزية كشفت النقاب عن توصل توتنهام والدحيل لاتفاق حول انتقال توبي ألدرفيريلد من الأول للثاني مقابل 13 مليون جنيه استرليني تقريبًا.

وأضافت أن الصفقة لا ينقصها سوى الاتفاق على التفاصيل النهائية بين الدحيل والمدافع البلجيكي، ومن ثم سفره إلى قطر لإجراء الفحوصات الطبية المعتادة وتوقيع العقود.

وأوضحت الصحيفة أن ألدرفيريلد بات خارج حسابات النادي الإنجليزي لرغبة المدرب الجديد نونو سانتو والمدير الرياضي فابيو باراتيتشي إجراء تعديلات كبيرة على الخط الخلفي، إذ يستهدفان حاليًا التعاقد مع كريستيان روميرو مدافع أتالانتا أو تاكيهيرو تومياسو لاعب بولونيا.

هل يُصبح ألدرفيريلد أغلى لاعب في دوري نجوم قطر؟

المدافع صاحب الـ32 عامًا سيُصبح، حال إتمام الصفقة بهذا المبلغ، ثاني أغلى لاعب في تاريخ دوري نجوم قطر، إذ سيتفوق على كريستيان بينيتيز الذي انضم للجيش مقابل 11.7 مليون يورو لقيادة هجومه خلال موسم 2013-2014.

اللاعب الأغلى في تاريخ الدوري القطري هو الياباني شويا ناكاجيما الذي انضم للدحيل موسم 2018-2019 مقابل 35 مليون يورو.

كيف كانت مسيرة ألدرفيريلد مع توتنهام؟

المدافع البلجيكي الذي شارك مع منتخب بلاده في يورو 2020 وخرج أمام إيطاليا انضم للسبيرز عام 2016 قادمًا من أتلتيكو مدريد، وقد قدم أداءً مميزًا مع توتنهام خلال المواسم الستة الأخيرة وارتبط مرارًا بالانتقال لكبار الدوري الإنجليزي.

اللاعب المرتبط مع توتنهام بعقد يمتد لعامين لعب معه في جميع البطولات 236 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 5، وقد وصل معه لنهائي دوري أبطال أوروبا 2019 والذي خسره أمام ليفربول.

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