صفقة ستكلف 100 مليون يورو .. ريال مدريد يقترب من ضم تشواميني!

ريال مدريد أصبح قريبًا للغاية من إتمام التعاقد مع تشواميني من موناكو.

يعمل نادي ريال مدريد الإسباني على قدم وساق من أجل الظفر بخدمات أوريليان تشواميني نجم وسط نادي موناكو الفرنسي، خلال الأيام القليلة القادمة.

ريال مدريد يتنافس مع باريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات تشواميني، الذي قدم أداءً مذهلًا مع موناكو خلال منافسات موسم 2021-22.

ويبدو أن ريال مدريد يقود بالفعل سباق التوقيع مع تشواميني، بالنظر إلى رغبة اللاعب في الانتقالات إلى "سانتياجو برنابيو" كما كشفت العديد من التقارير في الآونة الأخيرة.

ما الجديد في صفقة تشواميني؟

ريال مدريد يسير على الطريق الصحيح من أجل الظفر بخدمات تشواميني بالفعل، حيث كشفت شبكة "rmc sport" الفرنسية أن المفاوضات بين النادي الملكي وموناكو تطورت في الأيام الأخيرة.

المفاوضات بين الناديين حاليًا تدور حول حصول موناكو على 80 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليون يورو في صيغة مكافآت.

الشبكة الفرنسية أشارت إلى أن المفاوضات بين الناديين أصبحت شبه مكتملة، ومن المتوقع أن يتم إضفاء الطابع الرسمي على الصفقة في الأيام القليلة المقبلة.

متى تتم الصفقة رسميًا؟

المفاوضات بين ريال مدريد وموناكو استمرت عدة أيام، والنتيجة أصبحت قريبة، ومن المنتظر الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال أسبوع على الأكثر.

وأكد المصدر نفسه أن ريال مدريد كثف مفاوضاته مع موناكو منذ تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا يوم السبت 28 مايو، على حساب ليفربول الإنجليزي.

وعلى الرغم من محاولات باريس سان جيرمان المضنية لعرقلة الصفقة، إلا أن تشواميني نفسه يؤكد منذ أيام أنه يرغب في الانضمام إلى ريال مدريد.

ويتواجد تشواميني حاليًا في معسكر منتخب فرنسا للتحضير لمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث سيلعب "الديوك" أربع مباريات في دور المجموعات خلال الأسبوعين المقبلين.

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