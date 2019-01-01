صفقة ساريتش تكلف الأهلي 4.5 مليون دولار

ساريتش سينضم لتدريبات الأهلي الأربعاء

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يصل البوسني إلفيس ساريتش، لاعب فريق نادي أهلي جدة، إلى معسكر الفريق بالنمسا، بعد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من فريق سون سامسونج الكوري.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أنه تم التعاقد مع ساريتش مقابل 4.5 مليون دولار، بواقع 1.5 مليون دولار لناديه، ومليون دولار للاعب في كل عام.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع لاعبان أجنبيان آخران، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث أحدهما صانع ألعاب والآخر قلب دفاع، بناء على طلب من المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني للفريق.

وأضافت الصحيفة السعودية أن هناك عددًا من الملفات الخاصة بأسماء عدد من اللاعبين، سيتم مناقشتها مع المدرب، للوصول إلى اتفاق، بشأن اللاعبين الذي يرغب في التعاقد معهم.

وعلى جانب آخر، حرس برانكو على الاجتماع بلاعبي الأهلي، قبل بداية التدريبات أمس الأحد، لشرح المرحلة الثانية من برنامجه التدريبي، والذي يركز خلاله على الجانب البدني.

برانكو طلب من لاعبي الأهلي، بذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من المعسكر المقام في النمسا.